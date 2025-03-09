ЦВК Румунії відмовилась реєструвати ультраправого Джорджеску на повторні вибори
Центральна виборча комісія Румунії заборонила ультраправому проросійському політику Келіну Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах. Про це повідомляє агенція Reuters.
Відхилення кандидатури Джорджеску, яке лідери ультраправих партій оцінили як "недемократичне", може бути оскаржене у конституційному суді країни.
Десятки прихильників політика зібралися поряд із ЦВК, виголошуючи "Свобода", та недовго намагалися прорватися через кордон безпеки.
Джорджеску висунув свою кандидатуру на повторне голосування у п'ятницю, 7 березня, на тлі сумнівів, що йому дозволять балотуватися.
Повторні вибори президента мають відбутися у травні.
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- У листопаді 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У другий тур, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- Проте у грудні Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску. Після цього результати першого туру виборів скасували й призначили повторне голосування.
- У лютому 2025-го Джорджеску опинився під слідством: зокрема, його та інших фігурантів підозрюють у неправдивих відомостях про джерела фінансування виборчої кампанії. Проте основні звинувачення – приналежність політика до екстремістів.