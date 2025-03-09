ЦВК Румунії відмовилась реєструвати ультраправого Джорджеску на повторні вибори

Рішення може бути оскаржене у конституційному суді країни

Келін Джорджеску (Фото: Robert Ghement / EPA)

Центральна виборча комісія Румунії заборонила ультраправому проросійському політику Келіну Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах. Про це повідомляє агенція Reuters.

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Відхилення кандидатури Джорджеску, яке лідери ультраправих партій оцінили як "недемократичне", може бути оскаржене у конституційному суді країни.

Десятки прихильників політика зібралися поряд із ЦВК, виголошуючи "Свобода", та недовго намагалися прорватися через кордон безпеки.

Джорджеску висунув свою кандидатуру на повторне голосування у п'ятницю, 7 березня, на тлі сумнівів, що йому дозволять балотуватися.

Повторні вибори президента мають відбутися у травні.