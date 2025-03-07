Проросійський Джорджеску офіційно подав кандидатуру на вибори президента Румунії-2025

До ЦВК вже надійшли оскарження щодо реєстрації Джорджеску як кандидата на посаду президента Румунії у 2025 році, пише Digi24

Келін Джорджеску (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Проросійський ультраправий політик Келін Джорджеску 7 березня офіційно подав свою кандидатуру на президентських виборах у Румунії, передає Digi24. Торік результати виборів були скасовані на тлі втручання Росії.

Зазначається, що Джорджеску особисто подав свою кандидатуру до Центральної виборчої комісії Румунії та звернувся з промовою до своїх прихильників.

Зранку кілька сотень його прихильників з триколірними прапорами, портретами кандидата та плакатами зібралися біля будівлі ЦВК, чекаючи на Джорджеску. Вони вигукували його ім’я. Проросійський політик приїхав подавати заявку в супроводі дружини та охоронців.

Після того, як сімейна пара залишила ЦВК, прихильники Джорджеску продовжували перебувати на вулицях, скандуючи: "Свободу!", "Єдність!", "Ми голосували – ви вкрали!"

Згідно з інформацією журналістів, до ЦВК вже надійшли оскарження щодо реєстрації Джорджеску як кандидата на посаду президента Румунії у 2025 році.