Проросійський Джорджеску офіційно подав кандидатуру на вибори президента Румунії-2025
Проросійський ультраправий політик Келін Джорджеску 7 березня офіційно подав свою кандидатуру на президентських виборах у Румунії, передає Digi24. Торік результати виборів були скасовані на тлі втручання Росії.
Зазначається, що Джорджеску особисто подав свою кандидатуру до Центральної виборчої комісії Румунії та звернувся з промовою до своїх прихильників.
Зранку кілька сотень його прихильників з триколірними прапорами, портретами кандидата та плакатами зібралися біля будівлі ЦВК, чекаючи на Джорджеску. Вони вигукували його ім’я. Проросійський політик приїхав подавати заявку в супроводі дружини та охоронців.
Після того, як сімейна пара залишила ЦВК, прихильники Джорджеску продовжували перебувати на вулицях, скандуючи: "Свободу!", "Єдність!", "Ми голосували – ви вкрали!"
Згідно з інформацією журналістів, до ЦВК вже надійшли оскарження щодо реєстрації Джорджеску як кандидата на посаду президента Румунії у 2025 році.
- 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів. У другий тур, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- 4 грудня Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску.
- 6 грудня у Румунії скасували результати першого туру виборів президента на тлі втручання Росії.
- Перевибори заплановані на 4 травня, але в опитуваннях Джорджеску знову лідирує.