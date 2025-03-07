Пророссийский Джорджеску официально подал кандидатуру на выборы президента Румынии-2025

В ЦИК уже поступили обжалования по регистрации Джорджеску как кандидата на пост президента Румынии в 2025 году, пишет Digi24

Келин Джорджеску (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Пророссийский ультраправый политик Келин Джорджеску 7 марта официально подал свою кандидатуру на президентских выборах в Румынии, передает Digi24. В прошлом году результаты выборов были отменены на фоне вмешательства России.

Джорджеску лично подал свою кандидатуру в Центральную избирательную комиссию Румынии и обратился с речью к своим сторонникам.

Утром несколько сотен его фанатов с трехцветными флагами, портретами кандидата и плакатами собрались у здания ЦИК, ожидая Джорджеску. Они восклицали его имя. Пророссийский политик приехал подавать заявку в сопровождении супруги и охранников.

После того как семейная пара покинула ЦИК, сторонники Джорджеску продолжали находиться на улицах, скандируя: "Свободу!", "Единство!", "Мы голосовали – вы украли!".

Согласно информации журналистов, в ЦИК уже поступили обжалования по регистрации Джорджеску как кандидата на пост президента Румынии в 2025 году.