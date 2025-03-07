Пророссийский Джорджеску официально подал кандидатуру на выборы президента Румынии-2025
Пророссийский ультраправый политик Келин Джорджеску 7 марта официально подал свою кандидатуру на президентских выборах в Румынии, передает Digi24. В прошлом году результаты выборов были отменены на фоне вмешательства России.
Джорджеску лично подал свою кандидатуру в Центральную избирательную комиссию Румынии и обратился с речью к своим сторонникам.
Утром несколько сотен его фанатов с трехцветными флагами, портретами кандидата и плакатами собрались у здания ЦИК, ожидая Джорджеску. Они восклицали его имя. Пророссийский политик приехал подавать заявку в сопровождении супруги и охранников.
После того как семейная пара покинула ЦИК, сторонники Джорджеску продолжали находиться на улицах, скандируя: "Свободу!", "Единство!", "Мы голосовали – вы украли!".
Согласно информации журналистов, в ЦИК уже поступили обжалования по регистрации Джорджеску как кандидата на пост президента Румынии в 2025 году.
- 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- 4 декабря Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску.
- 6 декабря в Румынии были отменены результаты первого тура выборов президента на фоне вмешательства России.
- Перевыборы запланированы на 4 мая, но в опросах Джорджеску снова лидирует.