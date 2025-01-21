Ультраправый Джеорджеску, победивший на отмененных выборах в Румынии, лидирует в опросах
Ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джеорджеску снова лидирует в опросах общественного мнения, проведенном социологической группой Avangarde. Исследование провели через месяц после отмены результатов первого тура выборов, пишет Reuters.
Социологи выяснили, что сейчас за Джеорджеску проголосовали бы 38% румын.
Проевропейский Крин Антонеску получает поддержку 25% избирателей. Мэр Бухареста Никусор Дан, вероятно, выступит как независимый кандидат, имеет 17% голосов. Елена Ласкони, возглавляющая оппозиционный центристский Союз спасения Румынии, набирает 6%.
Перевыборы в Румынии намечены на 4 мая.
- 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- 4 декабря Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску.
- 6 декабря в Румынии были отменены результаты первого тура выборов президента на фоне вмешательства России.
- 7 декабря Украина выразила солидарность с Румынией на фоне российского вмешательства в выборы.