Ультраправый Джеорджеску, победивший на отмененных выборах в Румынии, лидирует в опросах

Социологи выяснили, что сейчас за Джеорджеску проголосовали бы 38% румынов

Келин Джеорджеску (Фото: ЕРА/BOGDAN CRISTEL)

Ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джеорджеску снова лидирует в опросах общественного мнения, проведенном социологической группой Avangarde. Исследование провели через месяц после отмены результатов первого тура выборов, пишет Reuters.

Социологи выяснили, что сейчас за Джеорджеску проголосовали бы 38% румын.

Проевропейский Крин Антонеску получает поддержку 25% избирателей. Мэр Бухареста Никусор Дан, вероятно, выступит как независимый кандидат, имеет 17% голосов. Елена Ласкони, возглавляющая оппозиционный центристский Союз спасения Румынии, набирает 6%.

Перевыборы в Румынии намечены на 4 мая.