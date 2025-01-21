Ультраправий Джеорджеску, що переміг на скасованих виборах у Румунії, лідирує в опитуваннях
Ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джеорджеску знову лідирує в опитуваннях громадської думки, проведеному соціологічною групою Avangarde. Дослідження провели через місяць після скасування результатів першого туру виборів, пише Reuters.
Соціологи з'ясували, що зараз за Джеорджеску проголосували б 38% румунів.
Проєвропейський Крін Антонеску отримує підтримку 25% виборців. Мер Бухареста Нікусор Дан, який, ймовірно, виступить як незалежний кандидат, має 17% голосів. Елена Ласконі, яка очолює опозиційний центристський Союз порятунку Румунії, набирає 6%.
Перевибори у Румунії заплановані на 4 травня.
- 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів. У другий тур, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- 4 грудня Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску.
- 6 грудня у Румунії скасували результати першого туру виборів президента на тлі втручання Росії.
- 7 грудня Україна висловила солідарність із Румунією на тлі російського втручання у вибори.