Ультраправий Джеорджеску, що переміг на скасованих виборах у Румунії, лідирує в опитуваннях
Келін Джеорджеску (Фото: ЕРА/BOGDAN CRISTEL)

Ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джеорджеску знову лідирує в опитуваннях громадської думки, проведеному соціологічною групою Avangarde. Дослідження провели через місяць після скасування результатів першого туру виборів, пише Reuters.

Соціологи з'ясували, що зараз за Джеорджеску проголосували б 38% румунів.

Проєвропейський Крін Антонеску отримує підтримку 25% виборців. Мер Бухареста Нікусор Дан, який, ймовірно, виступить як незалежний кандидат, має 17% голосів. Елена Ласконі, яка очолює опозиційний центристський Союз порятунку Румунії, набирає 6%.

Перевибори у Румунії заплановані на 4 травня.

Читайте також
Шольц: Дружба Маска з ультраправими загрожує демократії в Європі
виборирумуніяопитуванняКелін Джеорджеску