Пророссийский Джорджеску задержан для допроса в Генпрокуратуре Румынии

В частности, фигуранты подозреваются в ложных сведениях об источниках средств избирательной кампании. Но основное – связь политика с экстремистами

Келин Джорджеску (Фото: Robert Ghement/EPA)

Пророссийский румынский политик Келин Джорджеску был задержан и доставлен в Генеральную прокуратуру для допроса. Об этом говорится в сообщении на его Facebook-странице, а также о событии сообщают местные медиа.

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На сайте Генпрокуратуры Румынии появилась публикация по делу, в то же время имена фигурантов не называются публично.

В общей сложности состоялось 47 обысков, проверяли 27 человек и четыре помещения.

Джорджеску подозревают в поддержке и присоединении к экстремистской организации, которая действовала в 37 округах Румынии, занималась антисемитской и антиправительственной пропагандой и организовывала насильственные действия против политиков, судей и этнических меньшинств, передает румынский филиал CNN.

По его данным, ключевым элементом расследования является речь Джорджеску на Университетской площади, где он повторил слова и жесты диктатора времен Второй мировой Иона Антонеску, осужденного за военные преступления, и показал "легионерское (фашистское) приветствие", запрещенное законами Румынии.

Также, пишет медиа, следствие выявило компрометирующие разговоры и записи, в частности диалог с представителями российского посольства и обсуждение организации "патриотической гвардии" для захвата государственных учреждений.

Полный список того, в чем подозреваются фигуранты дела:

→ действия против конституционного строя;

→ ложные сведения об источниках финансирования избирательной кампании;

→ сообщение недостоверной информации;

→ несоблюдение режима хранения оружия и боеприпасов и незаконное проведение операций с пиротехникой;

→ публичное подстрекательство;

→ инициирование или создание организации фашистского, расистского или ксенофобского характера, а также присоединение или поддержка такой группы в любой форме;

→ публичная пропаганда культа лиц, виновных в совершении преступлений геноцида против человечества и военных преступлений, а также распространение в публичном пространстве фашистских, легионерских (румынская разновидность фашизма), расистских или ксенофобских идей, концепций или доктрин;

→ инициирование или создание организации антисемитского характера, а также вступление или поддержка такой организации;