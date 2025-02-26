Пророссийский Джорджеску задержан для допроса в Генпрокуратуре Румынии
Пророссийский румынский политик Келин Джорджеску был задержан и доставлен в Генеральную прокуратуру для допроса. Об этом говорится в сообщении на его Facebook-странице, а также о событии сообщают местные медиа.
На сайте Генпрокуратуры Румынии появилась публикация по делу, в то же время имена фигурантов не называются публично.
В общей сложности состоялось 47 обысков, проверяли 27 человек и четыре помещения.
Джорджеску подозревают в поддержке и присоединении к экстремистской организации, которая действовала в 37 округах Румынии, занималась антисемитской и антиправительственной пропагандой и организовывала насильственные действия против политиков, судей и этнических меньшинств, передает румынский филиал CNN.
По его данным, ключевым элементом расследования является речь Джорджеску на Университетской площади, где он повторил слова и жесты диктатора времен Второй мировой Иона Антонеску, осужденного за военные преступления, и показал "легионерское (фашистское) приветствие", запрещенное законами Румынии.
Также, пишет медиа, следствие выявило компрометирующие разговоры и записи, в частности диалог с представителями российского посольства и обсуждение организации "патриотической гвардии" для захвата государственных учреждений.
Полный список того, в чем подозреваются фигуранты дела:
→ действия против конституционного строя;
→ ложные сведения об источниках финансирования избирательной кампании;
→ сообщение недостоверной информации;
→ несоблюдение режима хранения оружия и боеприпасов и незаконное проведение операций с пиротехникой;
→ публичное подстрекательство;
→ инициирование или создание организации фашистского, расистского или ксенофобского характера, а также присоединение или поддержка такой группы в любой форме;
→ публичная пропаганда культа лиц, виновных в совершении преступлений геноцида против человечества и военных преступлений, а также распространение в публичном пространстве фашистских, легионерских (румынская разновидность фашизма), расистских или ксенофобских идей, концепций или доктрин;
→ инициирование или создание организации антисемитского характера, а также вступление или поддержка такой организации;
- 24 ноября 2024 г. в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%). 4 декабря Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску.
- 6 декабря в Румынии были отменены результаты первого тура выборов президента на фоне вмешательства России. Перевыборы запланированы на 4 мая, но в опросах Джорджеску снова лидирует.
- Джорджеску неоднократно высказывался против Украины: в частности, называл страну "вымышленной" и повторял нарративы Путина.