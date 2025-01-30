Джорджеску, победивший на отмененных выборах в Румынии, считает Украину "вымышленной"

Кэлин Джорджеску (Фото: EPA / Robert Ghement)

Пророссийский ультраправый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску считает Украину "вымышленным государством" и фактически повторяет нарративы российского диктатора Владимира Путина, отрицая суверенность и территориальную целостность Украины. Соответствующие заявления он сделал в интервью CristoiuTv.

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Он считает, что российско-украинская война неизбежно приведет к изменению границ, и Румыния может претендовать на исторические территории Украины после того, как она вернется к статусу "Украинской Советской Социалистической Республики".

"Мир меняется. Изменятся границы. Более того, если границы изменятся, где мы? У нас Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак (историческая область на юге Украины между устьями Дуная, Днестра и Черным морем. – Ред.), у нас есть Северный Мармарош – правильно? Из бывшего... как оно называлось... Закарпатья! Остается также венграм... Львов, который останется полякам, и Малороссия...", – заявил Джорджеску.

На вопрос, делает ли он ставку на разделение территорий Украины, он ответил утвердительно.

"100%. Дорога к такому неизбежна. Украина – вымышленное государство. Это Советская Социалистическая Республика Украина!" – заявил Джорджеску.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что все пророссийские политики, вроде румынского, которые начинают рассказывать о разделе Украины, "лишь ускоряют дискуссию о необходимости разделения России и успехе национальных образований на территории нынешней РФ".

"Потому что агрессивная империя, которая языками других предлагает "разделение мира", не имеет доверия и только усиливает мнения и голоса тех, кто считает правильным поддержать создание национальных образований на пока еще территории самой России для уменьшения мировых угроз", – заявил Коваленко.