Джорджеску, який переміг на скасованих виборах у Румунії, назвав Україну "вигаданою державою"

Келін Джорджеску (Фото: EPA / Robert Ghement)

Проросійський ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску вважає Україну "вигаданою державою" і фактично повторює наративи російського диктатора Володимира Путіна, заперечуючи суверенність і територіальну цілісність України. Відповідні заяви він зробив в інтерв'ю CristoiuTv.

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Він вважає, що російсько-українська війна неминуче призведе до зміни кордонів, і Румунія може претендувати на історичні території України після того, як вона повернеться до статусу "Української Радянської Соціалістичної Республіки".

"Світ змінюється. Зміняться кордони. Ба більше – якщо кордони зміняться, де ми? У нас Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак (історична область на півдні України між гирлами Дунаю, Дністра та Чорним морем. – Ред.), у нас є Північна Мармарощина – правильно? З колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Залишається також угорцям... Львів, який залишиться полякам, і Малоросія...", – заявив Джорджеску.

На запитання, чи робить він ставку на поділ територій України, він відповів ствердно.

"100%. Дорога до такого неминуча. Україна – вигадана держава. Це Радянська Соціалістична Республіка Україна!" – заявив Джорджеску.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що всі проросійські політики, на зразок румунського, які починають розповідати про поділ України, "лише пришвидшують дискусію про необхідність поділу Росії та успіх національних утворень на території нинішньої РФ".

"Бо агресивна імперія, яка язиками інших пропонує "поділ світу", не має довіри й тільки посилює думки та голоси тих, хто вважає правильним підтримати створення національних утворень на поки ще території самої Росії для зменшення світових загроз", – заявив Коваленко.