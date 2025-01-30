"Полная зависимость от хозяев в Москве". МИД ответило на заявление Джорджеску

Заявления Джорджеску, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины, являются проявлением крайнего неуважения, отметили в МИД

Кэлин Джорджеску (Фото: Robert Ghement/EPA)

Попытки кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску позиционировать себя как "независимого" политика выглядят абсурдно на фоне его заявлений об Украине. Так спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на слова румынского политика о том, что Украина – "выдуманное государство".

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По словам Тихого, заявления Джорджеску, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины, являются проявлением крайнего неуважения к государству и украинскому народу.

"Считаем категорически неприемлемыми и осуждаем ревизионистские заявления или действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречащие международным нормам, Уставу ООН, а также базовым демократическим ценностям", – говорится в заявлении МИД.

На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Джорджеску позиционировать себя как "независимого" политика, считают в МИД.

"Озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве", — подчеркнул Тихий.

В МИД убеждены, что в интересах Румынии и румынского народа – достижение мира в соседней Украине, развитие обоих государств в мире, безопасности и процветании для людей.

"Напоминаем, что в планы Кремля и его марионеток такое развитие событий не входит. Ценим, что Румыния и румынский народ твердо поддерживают Украину с самого начала полномасштабной войны России против нашего государства", — добавил спикер внешнеполитического ведомства.