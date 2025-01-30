"Повна залежність від господарів у Москві". МЗС відреагувало на заяву Джорджеску

Заяви Джорджеску, які ставлять під сумнів на територіальну цілісність України, є виявом крайньої неповаги, зазначили в МЗС

Келін Джорджеску (Фото: Robert Ghement/EPA)

Спроби кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску позиціювати себе як "незалежного" політика виглядають абсурдно на тлі його заяв про Україну. Так речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на слова румунського політика про те, що Україна – "вигадана держава".

За словами Тихого, заяви Джорджеску, які ставлять під сумнів на територіальну цілісність України, є виявом крайньої неповаги до держави та українського народу.

"Вважаємо категорично неприйнятними та засуджуємо ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність України, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям", – йдеться у заяві МЗС.

На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Джорджеску позиціювати себе як "незалежного" політика, вважають у МЗС.

"Озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві", – наголосив Тихий.

В МЗС переконані, що в інтересах Румунії та румунського народу – досягнення миру в сусідній Україні, розвиток обох держав у мирі, безпеці та процвітанні для людей.

"Нагадуємо, що в плани Кремля та його маріонеток такий розвиток подій не входить. Цінуємо, що Румунія та румунський народ твердо підтримують Україну з самого початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави", – додав речник зовнішньополітичного відомства.