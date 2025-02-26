Проросійського Джорджеску затримали для допиту у Генпрокуратурі Румунії

Зокрема, фігурантів справи підозрюють у неправдивих відомостях про джерела фінансування виборчої кампанії. Але основне – належність політика до екстремістів

Келін Джорджеску (Фото: Robert Ghement / EPA)

Проросійський румунський політик Келін Джорджеску був затриманий та доставлений до генеральної прокуратури для допиту. Про це йдеться у дописі на його Facebook-сторінці, а також про подію повідомляють місцеві медіа.

На сайті Генпрокуратури Румунії з'явилася публікація щодо справи, водночас імена фігурантів не називаються публічно.

Загалом відбулося 47 обшуків, перевірялися 27 осіб та чотири приміщення.

Джорджеску підозрюють у підтримці та приєднанні до екстремістської організації, що діяла у 37 округах Румунії, займалася антисемітською та антиурядовою пропагандою й організовувала насильницькі дії проти політиків, суддів та етнічних меншин, передає румунська філія CNN.

За її даними, ключовим елементом розслідування є промова Джорджеску на Університетській площі, де він повторив слова та жести диктатора часів Другої світової Іона Антонеску, засудженого за воєнні злочини, й показав "легіонерське (фашистське) вітання", заборонене законами Румунії.

Також, пише медіа, слідство виявило компрометуючі розмови та записи, зокрема діалог з представниками російського посольства та обговорення організації "патріотичної варти" для захоплення державних установ.

Повний перелік того, у чому підозрюються фігуранти справи:

→ дії проти конституційного ладу;

→ неправдиві відомості щодо джерел фінансування виборчої кампанії;

→ повідомлення недостовірної інформації;

→ недотримання режиму зберігання зброї та боєприпасів та незаконне проведення операцій з піротехнікою;

→ публічне підбурювання;

→ ініціювання або створення організації фашистського, расистського або ксенофобського характеру, а також приєднання або підтримка такої групи у будь-якій формі;

→ публічна пропаганда культу осіб, винних у вчинені злочинів геноциду проти людства та воєнних злочинів, а також поширення у публічному просторі фашистських, легіонерських (румунський різновид фашизму), расистських або ксенофобських ідей, концепцій чи доктрин;

→ ініціювання або створення організації антисемітського характеру, а також вступ або підтримка такої організації;