"Суто теоретично". Джорджеску виправдовується за слова про "румунські території" в Україні

Келін Джорджеску (Фото: ЕРА / Robert Ghement)

Ультраправий проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску заявив, що румунські політики нібито мають право "суто теоретично" говорити про можливість приєднання "румунських земель" у складі України. Його цитує Digi24.

Політик наголосив, що говорив про "приєднання румунських земель" в Україні "суто теоретично". Мовляв, колеги, які розкритикували його за це, є "недалекими".

"Я мав на увазі дуже просту річ. Якщо говорити про період Другої світової, ми зробили багато помилок, ми не дуже розуміли, як позиціювати себе. І Велика Румунія стала Малою Румунією. Для нас, і як я це представив – у суто теоретичному припущенні, важливо не допустити нових помилок, адже є історичні орієнтири, які не можна ігнорувати", – сказав він.

Ця заява прозвучала після того, як Джорджеску минулого тижня почав говорити про "румунські території в Україні" та "почуття десятків тисяч румунів – вчителів, сімей та всіх разом". Він стверджував, що румуни нібито не отримують від України належної поваги до своєї мови та історії, а ці території "треба забрати".

"Світ змінюється. Кордони теж зміняться. Питання в тому – де будемо ми? У нас є Північна Буковина, це наш інтерес. Є Бессарабія, є Північна Мармарощина, правильно? Частина колишнього Закарпаття відійде до угорців, Львів залишиться за поляками, а далі – Малоросія", – сказав тоді Джорджеску.