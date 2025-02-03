"Суто теоретично". Джорджеску виправдовується за слова про "румунські території" в Україні
Ультраправий проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску заявив, що румунські політики нібито мають право "суто теоретично" говорити про можливість приєднання "румунських земель" у складі України. Його цитує Digi24.
Політик наголосив, що говорив про "приєднання румунських земель" в Україні "суто теоретично". Мовляв, колеги, які розкритикували його за це, є "недалекими".
"Я мав на увазі дуже просту річ. Якщо говорити про період Другої світової, ми зробили багато помилок, ми не дуже розуміли, як позиціювати себе. І Велика Румунія стала Малою Румунією. Для нас, і як я це представив – у суто теоретичному припущенні, важливо не допустити нових помилок, адже є історичні орієнтири, які не можна ігнорувати", – сказав він.
Ця заява прозвучала після того, як Джорджеску минулого тижня почав говорити про "румунські території в Україні" та "почуття десятків тисяч румунів – вчителів, сімей та всіх разом". Він стверджував, що румуни нібито не отримують від України належної поваги до своєї мови та історії, а ці території "треба забрати".
"Світ змінюється. Кордони теж зміняться. Питання в тому – де будемо ми? У нас є Північна Буковина, це наш інтерес. Є Бессарабія, є Північна Мармарощина, правильно? Частина колишнього Закарпаття відійде до угорців, Львів залишиться за поляками, а далі – Малоросія", – сказав тоді Джорджеску.
- 24 листопада 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів. У другий тур, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- 4 грудня Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску.
- 6 грудня у Румунії скасували результати першого туру виборів президента на тлі втручання Росії.
- Перевибори заплановані на 4 травня, але в опитуваннях Джорджеску знову лідирує.