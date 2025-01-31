Джорджеску після критики МЗС його заяв назвав Зеленського "напівдиктатором"

Ультраправий проросійський політик також згадав про "румунські території" в Україні, де нібито не поважають румунів

Келін Джорджеску (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Проросійський ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску назвав президента Володимира Зеленського "напівдиктатором" та заявив про "румунські території" в Україні. Його цитує Digi24.

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Попри те, що російсько-українську війну розпочав диктатор РФ Володимир Путін, Джорджеску звинуватив Зеленського в "розпалюванні конфлікту", який призвів до "дестабілізації європейської економіки".

"Я з усією емпатією і повагою ставлюся до українського народу. Ми відкрили наші кордони й двері наших будинків для наших сусідів. Однак у мене є проблема з корупцією і фальшивим ставленням політиків, зокрема в Києві", – висловився він.

Ультраправий політик також зазначив, що у нього є "проблеми з поведінкою" українського президента, якого він назвав "напівдиктатором".

"У мене також є проблема з напівдиктаторами, які ставлять власні інтереси та інтереси групи, яку вони представляють, вище за національні інтереси. Тому я запитую: чому пан Зеленський, як і пан Йоганніс [чинний президент Румунії], не допускає вільних виборів? Невже вони не бояться? Скільки разів пан Зеленський просив про діалог, перш ніж просити зброю? Жодного разу", – сказав Джорджеску.

Він також заявив про "румунські території в Україні" та висміяв реакцію українського МЗС, яке звинуватило його у зв'язках з Москвою.

"Я радий бачити бурхливу реакцію українського МЗС, тому що це означає, що дипломати в Києві також відчули, як звучить заява, що створює національне розчарування. Це те саме, що відчувають десятки тисяч румунів в Україні, вчителі, сім'ї та всі разом, коли бачать, що вони теж не отримують великої поваги до мови та історії румунського народу, народу, який відкрив свої обійми та серця хвилям українських біженців", – підсумував Джорджеску.