Джорджеску после критики МИД его заявлений назвал Зеленского "полудиктатором"

Ультраправый пророссийский политик также упомянул о "румынских территориях" в Украине, где якобы не уважают румын

Келин Джорджеску (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Пророссийский ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску назвал президента Владимира Зеленского "полудиктатором" и заявил о "румынских территориях" в Украине. Его цитирует Digi24.

Несмотря на то, что российско-украинскую войну начал диктатор РФ Владимир Путин, Джорджеску обвинил Зеленского в "разжигании конфликта", который привел к "дестабилизации европейской экономики".

"Я со всей эмпатией и уважением отношусь к украинскому народу. Мы открыли наши границы и двери наших домов для наших соседей. Однако у меня есть проблема с коррупцией и фальшивым отношением политиков, в том числе в Киеве", – сказал он.

Ультраправый политик также отметил, что у него есть "проблемы с поведением" украинского президента, которого он назвал "полудиктатором".

"У меня также есть проблема с полудиктаторами, которые ставят собственные интересы и интересы представляемой ими группы выше национальных интересов. Поэтому я спрашиваю: почему господин Зеленский, как и господин Йоханнис [действующий президент Румынии], не допускает свободных выборов? Неужели они не боятся? Сколько раз господин Зеленский просил о диалоге, прежде чем просить оружие? Ни разу", – сказал Джорджеску.

Он также заявил о "румынских территориях в Украине" и высмеял реакцию украинского МИД, обвинившего его в связях с Москвой.

"Я рад видеть бурную реакцию украинского МИД, потому что это значит, что дипломаты в Киеве также почувствовали, как звучит заявление, создающее национальное разочарование. Это то же самое, что испытывают десятки тысяч румын в Украине, учителя, семьи и все вместе, когда видят, что они тоже не получают большого уважения к языку и истории румынского народа, народу, открывшему свои объятия и сердца волнам украинских беженцев", – подытожил Джорджеску.