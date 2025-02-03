"Это теоретически". Джорджеску оправдывается за слова о "румынских территориях" в Украине

Кэлин Джорджеску (Фото: ЕРА / Robert Ghement)

Ультраправый пророссийский кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что румынские политики якобы имеют право "чисто теоретически" говорить о возможности присоединения "румынских земель" в составе Украины. Его цитирует Digi24.

Политик подчеркнул, что говорил о "присоединении румынских земель" в Украине "чисто теоретически". Мол, раскритиковавшие его за это коллеги "недалекие".

"Я имел в виду очень простую вещь. Если говорить о периоде Второй мировой, мы совершили много ошибок, мы не очень понимали, как позиционировать себя. И Великая Румыния стала Малой Румынией. Для нас, и как я это представил – в чисто теоретическом предположении, важно не допустить новых ошибок, ведь есть исторические ориентиры, которые нельзя игнорировать", – сказал он.

Это заявление прозвучало после того, как Джорджеску на прошлой неделе начал говорить о "румынских территориях в Украине" и "чувствах десятков тысяч румын – учителей, семей и всех вместе". Он утверждал, что румыны якобы не получают от Украины должного уважения к своему языку и истории, а эти территории "надо забрать".

"Мир меняется. Границы тоже изменятся. Вопрос в том – где будем мы? У нас есть Северная Буковина, это наш интерес. Есть Бессарабия, есть северная Мармарощина, правильно? Часть бывшего Закарпатья отойдет к венграм, Львов останется за поляками, а дальше – Малороссия", – сказал тогда Джорджеску.