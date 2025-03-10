У Румунії через Джорджеску тривають протести: є поранені, побиті вітрини, спалахнули пожежі

Вчора, 9 березня, ЦВК Румунії заборонила Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах. Після цього почалися протести

Протести у Бухаресті (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Центральна виборча комісія Румунії відхилила кандидатуру ультраправого проросійського політика Келіна Джорджеску на посаду президента. У Бухаресті між його прихильниками та правоохоронцями сталися зіткнення, про що повідомляє румунська служба Радіо Свобода.

За інформацією поліції, під час сутичок 10 березня в Старому центрі Бухареста, поблизу будівлі Центральної виборчої комісії, 13 правоохоронців отримали травми.

Речник поліції Октавіан Дан повідомив, що в результаті інциденту були пошкоджені щонайменше вісім вітрин магазинів, розбитий тротуар, а також підпалені кілька вуличних меблів і сміттєвих баків.

Вчора, 9 березня, ЦВК Румунії заборонила Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах. Відхилення його кандидатури, яке лідери ультраправих партій оцінили як "недемократичне", може бути оскаржене у конституційному суді країни. За два дні до цього ультраправий політик висунувся на повторне голосування на тлі сумнівів, що йому дозволять балотуватися.

У листопаді 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У другий тур, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).

Проте у грудні Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску. Після цього результати першого туру виборів скасували й призначили повторне голосування.

У лютому 2025-го Джорджеску опинився під слідством: зокрема, його та інших фігурантів підозрюють у неправдивих відомостях про джерела фінансування виборчої кампанії. Проте основні звинувачення – приналежність політика до екстремістів.