У Румунії через Джорджеску тривають протести: є поранені, побиті вітрини, спалахнули пожежі
Протести у Бухаресті (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Центральна виборча комісія Румунії відхилила кандидатуру ультраправого проросійського політика Келіна Джорджеску на посаду президента. У Бухаресті між його прихильниками та правоохоронцями сталися зіткнення, про що повідомляє румунська служба Радіо Свобода.

За інформацією поліції, під час сутичок 10 березня в Старому центрі Бухареста, поблизу будівлі Центральної виборчої комісії, 13 правоохоронців отримали травми.

Речник поліції Октавіан Дан повідомив, що в результаті інциденту були пошкоджені щонайменше вісім вітрин магазинів, розбитий тротуар, а також підпалені кілька вуличних меблів і сміттєвих баків.

Вчора, 9 березня, ЦВК Румунії заборонила Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах. Відхилення його кандидатури, яке лідери ультраправих партій оцінили як "недемократичне", може бути оскаржене у конституційному суді країни. За два дні до цього ультраправий політик висунувся на повторне голосування на тлі сумнівів, що йому дозволять балотуватися.

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