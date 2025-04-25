МЗС про іноземні війська на параді РФ: Маршуватимуть пліч-о-пліч із воєнними злочинцями
Міністерство закордонних справ вважає, що російські військові, які візьмуть участь у так званому параді на Красній площі 9 травня у Москві, є вірогідними учасниками воєнних злочинів в Україні, й застерегло війська інших країн від участі у російських урочистостях до річниці перемоги у Другій світовій війні. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
"Ми вважаємо, що російські військові, які будуть маршувати по Красній площі 9 травня, не лише не мають жодного відношення до перемоги над нацизмом, а є цілком вірогідно учасниками воєнних злочинів проти українців у ході російської агресії", – сказав він.
Він застеріг іноземних військових, насамперед сербських, про участь яких у параді було оголошено раніше, від цього.
"Будь-які іноземні військові, які планують брати участь в цьому параді, мають бути свідомими того, що вони цілком вірогідно будуть маршувати пліч-о-пліч з людьми, які вчиняли воєнні злочини в Україні. Нічого спільного з вшануванням подвигу переможців над нацизмом, а це, до речі, не лише росіяни, це не має", – наголосив Тихий.
Він нагадав, що у Другій світовій воювали понад 6 млн українців, з яких 3 млн загинули. Також Україна втратила 5 млн цивільного населення.
"Будь-хто – я передусім маю на увазі Росію, – хто вирішить применшити роль України як однієї з країн та одного з народів, які вибороли перемогу над нацизмом, цинічно маніпулює та викривлює історичну правду", – заявив Тихий, наголосивши, що "дійство на Красній площі" є частиною цієї маніпуляції.
- Фіцо виступив проти ЄС через заборону для членів блоку та кандидатів на вступ відвідувати парад у Москві 9 травня. Він заявив, що так чи інакше здійснить візит до російської столиці.
- Вучич підтвердив, що візьме участь у параді в Москві 9 травня, попри попередження Європейського Союзу про неприпустимість такого візиту для країни-кандидата до блоку.
- У Вашингтоні росіяни планують вперше за кілька років провести ходу "Безсмертного полку" та присвятити це до 80-ї річниці завершення "великої вітчизняної" (Другої світової) війни.