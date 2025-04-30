Сі Цзіньпін, Фіцо, Вучич, Додик та інші: хто приїде до Москви на 9 травня
У 2025 році для участі в урочистостях з нагоди "80-річчя Перемоги" до Москви прибудуть "союзники" диктатора Володимира Путіна з Азії, Європи та Близького Сходу. Серед них – прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та лідер КНР Сі Цзіньпін.
Китайський лідер Сі прийняв запрошення від Путіна ще у лютому. Фіцо ще торік виявляв бажання приїхати на 9 травня до Москви. Навіть після того, як Євросоюз заборонив країнам-членам та кандидатам на вступ відвідувати урочистості у Москві, словацький прем'єр заявив: "Ніхто не може вказувати мені, куди я маю чи не маю права подорожувати".
Від Європи на "параді Перемоги" також будуть присутні президент Сербії Александар Вучич та президент Республіки Сербської Мілорад Додик.
Серед запрошених на святкування 9 травня також очікуються й інші високопосадовці:
→ президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва;
→ президент Венесуели Ніколас Мадуро;
→ лідер Палестини Махмуд Аббас;
→ колишній президент В'єтнаму То Лама;
→ президент Куби Мігель Діас-Канель;
→ в.о. президента Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре;
→ прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
Також Путін очікує на прибуття:
→ президента Абхазії Бадри Гунби;
→ президента Азербайджану Ільгама Алієва;
→ білоруського диктатора Олександра Лукашенка;
→ президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва;
→ президента Киргизстану Садира Жапарова;
→ президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва;
→ президента Таджикистану Емомалі Рахмона;
→ президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова.
21 лютого французьке видання Le Point повідомляло з посиланням на неназваних співрозмовників, що на параді в Москві 9 травня очікується "важливий гість", а саме президент США Дональд Трамп. Пізніше сам глава Білого дому спростував це.
- 14 квітня 2025 року міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що країни, які є кандидатами на вступ до Євросоюзу, отримали розпорядження не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня та не здійснювати візити до РФ.
- Того ж дня очільниця євродипломатії Кая Каллас заявила, що країни – члени Євросоюзу зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві.
- Для Сербії попередження Каллас може означати зрив вступу країни до блоку.