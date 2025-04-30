Сі Цзіньпін, Фіцо, Вучич, Додик та інші: хто приїде до Москви на 9 травня

Путін оголосив про перемир'я на дні 80-ї річниці "Дня памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні" з 8 до 11 травня

Володимир Путін (Фото: ЕРА/ALEXANDER KAZAKOV)

У 2025 році для участі в урочистостях з нагоди "80-річчя Перемоги" до Москви прибудуть "союзники" диктатора Володимира Путіна з Азії, Європи та Близького Сходу. Серед них – прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та лідер КНР Сі Цзіньпін.

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Китайський лідер Сі прийняв запрошення від Путіна ще у лютому. Фіцо ще торік виявляв бажання приїхати на 9 травня до Москви. Навіть після того, як Євросоюз заборонив країнам-членам та кандидатам на вступ відвідувати урочистості у Москві, словацький прем'єр заявив: "Ніхто не може вказувати мені, куди я маю чи не маю права подорожувати".

Від Європи на "параді Перемоги" також будуть присутні президент Сербії Александар Вучич та президент Республіки Сербської Мілорад Додик.

Серед запрошених на святкування 9 травня також очікуються й інші високопосадовці:

→ президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва;

→ президент Венесуели Ніколас Мадуро;

→ лідер Палестини Махмуд Аббас;

→ колишній президент В'єтнаму То Лама;

→ президент Куби Мігель Діас-Канель;

→ в.о. президента Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре;

→ прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Також Путін очікує на прибуття:

→ президента Абхазії Бадри Гунби;

→ президента Азербайджану Ільгама Алієва;

→ білоруського диктатора Олександра Лукашенка;

→ президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва;

→ президента Киргизстану Садира Жапарова;

→ президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва;

→ президента Таджикистану Емомалі Рахмона;

→ президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова.

21 лютого французьке видання Le Point повідомляло з посиланням на неназваних співрозмовників, що на параді в Москві 9 травня очікується "важливий гість", а саме президент США Дональд Трамп. Пізніше сам глава Білого дому спростував це.