Трамп о российско-украинской войне: Мы доходим до точки, где нужно принимать решения

Президент США считает, что вице-президент Вэнс может быть прав, когда говорит, что Россия слишком много требует

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп считает, что по вопросу российско-украинской войны и переговоров о мире "мы доходим до точки, когда придется принимать определенные решения". Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

По мнению Трампа, вице-президент Джей Ди Вэнс может быть прав, когда говорит, что Россия требует "слишком много" для завершения войны.

"Ну, возможно, он прав. Возможно, он знает кое-что, потому что я занимался этим и еще некоторыми другими вещами. Но мы подходим к точке, когда придется принимать определенные решения. Я не рад этому", – сказал глава Белого дома.

Ранее Вэнс заявил, что у России "слишком много" требований относительно завершения войны против Украины. Впрочем, вице-президент США не считает, что Москва совсем не хочет мира.