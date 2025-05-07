Трамп о российско-украинской войне: Мы доходим до точки, где нужно принимать решения
Президент США Дональд Трамп считает, что по вопросу российско-украинской войны и переговоров о мире "мы доходим до точки, когда придется принимать определенные решения". Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
По мнению Трампа, вице-президент Джей Ди Вэнс может быть прав, когда говорит, что Россия требует "слишком много" для завершения войны.
"Ну, возможно, он прав. Возможно, он знает кое-что, потому что я занимался этим и еще некоторыми другими вещами. Но мы подходим к точке, когда придется принимать определенные решения. Я не рад этому", – сказал глава Белого дома.
Ранее Вэнс заявил, что у России "слишком много" требований относительно завершения войны против Украины. Впрочем, вице-президент США не считает, что Москва совсем не хочет мира.
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