Трамп про російсько-українську війну: Ми доходимо до точки, де потрібно ухвалювати рішення

Президент США вважає, що віцепрезидент Венс може мати рацію, коли каже, що Росія забагато вимагає

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп вважає, що у питання російсько-української війни та переговорів про мир "ми доходимо до точки, коли доведеться ухвалювати певні рішення". Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

На думку Трампа, віцепрезидент Джей Ді Венс може мати рацію, коли каже, що Росія вимагає "занадто багато" для завершення війни.

"Ну, можливо, він має рацію. Можливо, він знає дещо, бо я займався цим і ще деякими іншими речами. Але ми підходимо до точки, коли доведеться ухвалювати певні рішення. Я не радий цьому", – сказав очільник Білого дому.

Раніше Венс заявив, що Росія має "занадто багато" вимог щодо завершення війни проти України. Втім віцепрезидент США не вважає, що Москва зовсім не хоче миру.