Трамп вважає, що допуск Росії до Чемпіонату світу з футболу допоможе завершити війну
Президент США Дональд Трамп вважає, що допуск збірної Росії з футболу до Чемпіонату світу у 2026 році може стати стимулом для Москви завершити війну проти України. Про це він заявив під час зустрічі з президентом FIFA Джанні Інфантіно, передає BBC.
Під час засідання робочої групи, що займається підготовкою до Чемпіонату світу 2026 року, господарями якого будуть Мексика, США та Канада, Трамп заявив, що не мав жодного уявлення про відсторонення Росії від міжнародних футбольних турнірів.
"Я не знав цього, це правда?" – запитав Трамп.
Інфантіно відповів: "Їм наразі заборонено грати, але ми сподіваємося, що щось станеться і настане мир, щоб Росію могли знову прийняти до складу".
Президент США наголосив, що повернення РФ до участі в турнірі дійсно "може покласти край війні в Україні". На його думку, це могло б стати "гарним стимулом" для Москви на шляху до завершення війни.
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