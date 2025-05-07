Трамп считает, что допуск России к Чемпионату мира по футболу поможет завершить войну
Президент США Дональд Трамп считает, что допуск сборной России по футболу к Чемпионату мира в 2026 году может стать стимулом для Москвы завершить войну против Украины. Об этом он заявил во время встречи с президентом FIFA Джанни Инфантино, передает BBC.
Во время заседания рабочей группы, занимающейся подготовкой к Чемпионату мира 2026 года, хозяевами которого будут Мексика, США и Канада, Трамп заявил, что не имел никакого представления об отстранении России от международных футбольных турниров.
"Я не знал этого, это правда?" – спросил Трамп.
Инфантино ответил: "Им запрещено играть, но мы надеемся, что что-то случится и наступит мир, чтобы Россию могли снова принять в состав".
Президент США подчеркнул, что возвращение РФ к участию в турнире действительно "может покончить с войной в Украине". По его мнению, это могло бы стать "хорошим стимулом" для Москвы на пути к завершению войны.
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