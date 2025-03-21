Избранная президент МОК хочет вернуть Россию на Олимпийские игры

Кирсти Ковентри видит "непоследовательность", когда "выделяют Россию, в то время как на ее собственном континенте происходят конфликты"

Кирсти Ковентри (Фото: ЕРА/NIKITAS KOTSIARIS)

Избранная президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в интервью Sky News заявила, что выступает против запрета на участие россиян в Олимпиаде. Она отметила, что планирует начать переговоры о потенциальном возвращении граждан страны-агрессора в игры.

На вопрос, выступает ли она против запрета на участие стран в Олимпийских играх из-за конфликтов, Ковентри ответила утвердительно: "Я против, но я думаю, что нужно учитывать каждую ситуацию".

Она отметила, что видит "непоследовательность", когда "выделяют Россию, в то время как на ее собственном континенте происходят конфликты".

"Что я хотела бы сделать, так это создать рабочую группу, которая попыталась бы разработать определенную политику и некоторые руководящие принципы, которые мы как движение могли бы использовать для принятия решений, когда нас вовлекают в конфликты", – добавила она.

Ковентри считает, что все спортсмены должны быть представлены на Олимпийских играх.

"Как мы обеспечим, чтобы все спортсмены имели возможность приехать на Олимпийские игры? Наша ответственность также заключается в том, чтобы убедиться, что все спортсмены находятся в безопасности и что мы защищаем и поддерживаем их во время Олимпийских игр.

Ковентри вступит в должность после передачи полномочий 23 июня 2025 года. Она сменит в должности президента Томаса Баха, который был избран в 2013 году и переизбран в 2021 году.