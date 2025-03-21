Избранная президент МОК хочет вернуть Россию на Олимпийские игры
Избранная президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в интервью Sky News заявила, что выступает против запрета на участие россиян в Олимпиаде. Она отметила, что планирует начать переговоры о потенциальном возвращении граждан страны-агрессора в игры.
На вопрос, выступает ли она против запрета на участие стран в Олимпийских играх из-за конфликтов, Ковентри ответила утвердительно: "Я против, но я думаю, что нужно учитывать каждую ситуацию".
Она отметила, что видит "непоследовательность", когда "выделяют Россию, в то время как на ее собственном континенте происходят конфликты".
"Что я хотела бы сделать, так это создать рабочую группу, которая попыталась бы разработать определенную политику и некоторые руководящие принципы, которые мы как движение могли бы использовать для принятия решений, когда нас вовлекают в конфликты", – добавила она.
Ковентри считает, что все спортсмены должны быть представлены на Олимпийских играх.
"Как мы обеспечим, чтобы все спортсмены имели возможность приехать на Олимпийские игры? Наша ответственность также заключается в том, чтобы убедиться, что все спортсмены находятся в безопасности и что мы защищаем и поддерживаем их во время Олимпийских игр.
Ковентри вступит в должность после передачи полномочий 23 июня 2025 года. Она сменит в должности президента Томаса Баха, который был избран в 2013 году и переизбран в 2021 году.
- 8 декабря 2023 года исполнительный комитет МОК разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже, но только под нейтральным флагом.
- В марте 2024 года Томас Бах заявлял, что российские спортсмены не должны отвечать за действия своего правительства.