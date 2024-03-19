Президент МОК: Российские спортсмены не должны нести ответственность за действия их власти

Томас Бах (Фото: IOC/Ian Jones)

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах считает, что российские спортсмены не должны отвечать за действия своего правительства. В интервью французскому Le Monde он заявил, что "надо защищать российских атлетов, не нарушавших Олимпийскую хартию".

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"Спортсмены не должны нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддерживают эти действия – подпадают под санкции. Если этого не делают – должны пользоваться своими правами. Это принципы, которыми мы руководствуемся", – сказал он.

По словам Баха, МОК придерживается "жесткой линии", когда доходит до наказания нарушителей Олимпийской хартии. В то же время спортивный функционер считает, что "нужно защищать спортсменов, которые ее не нарушали".

8 декабря 2023 года исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешил российским и беларусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже, но только под нейтральным флагом.

Временно исполняющий обязанности министра спорта Матвей Бидный заявил, что решение МОК является безответственным.

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