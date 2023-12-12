Допуск росіян до Олімпіади. Рішення МОК необхідно скасувати – президенти країн Балтії

Президенти Латвії, Литви та Естонії вважають, що рішення МОК про допуск спортсменів РФ та Білорусі на Олімпійські ігри в Парижі має бути скасовано

Ілюстративне зображення (Фото - EPA)

Президенти Латвії, Литви та Естонії на зустрічі в Таллінні заявили, що рішення Міжнародного олімпійського комітету про обмежений допуск російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри в Парижі має бути скасовано. Про це повідомляє ERR.ee.

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Хазяїн зустрічі президент Естонії Алар Каріс вважає рішення МОК неприйнятним "і як громадянин, і як людина, яка любить спорт".

Президенти країн Балтії сподіваються, що рішення МОК буде скасовано, сказав президент Литви Гітанас Науседа.

"Ми вже бачили реакцію кількох спортивних федерацій, і я сам вважаю, що насильству, вбивствам та руйнуванням не місце на Олімпійських іграх. Пригнічує, що такі рішення ухвалюються у критичні моменти війни в Україні", – додав він.

Латвії варто подумати про бойкот Олімпіади, якщо рішення МОК не буде скасовано, сказав президент Латвії Едгар Рінкевичс. "Мені було б дуже складно уявити українських та латвійських спортсменів, які змагаються на Олімпіаді (з росіянами. – Ред.)", – сказав він.

Водночас, нагадав Рінкевичс, таке рішення має ухвалюватися урядом і спортивною спільнотою кожної держави і бути скоординовано з країнами-однодумцями, включно з Україною, країнами Балтії та іншими європейськими країнами, які також незадоволені ситуацією, що склалася.

8 грудня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі, але лише під нейтральним прапором.

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра спорту Матвій Бідний заявив, що рішення МОК є безвідповідальним.

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