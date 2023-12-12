Допуск россиян на Олимпиаду. Решение МОК необходимо отменить – президенты стран Балтии

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии считают, что решение МОК о допуске спортсменов РФ и Беларуси на Олимпийские игры в Париже должно быть отменено

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Президенты Латвии, Литвы и Эстонии на встрече в Таллинне заявили, что решение Международного олимпийского комитета об ограниченном допуске российских и беларуских спортсменов на Олимпийские игры в Париже должно быть отменено. Об этом сообщает ERR.ee.

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Хозяин встречи президент Эстонии Алар Карис считает решение МОК неприемлемым "и как гражданин, и как человек, который любит спорт".

Президенты стран Балтии надеются, что решение МОК будет отменено, сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы уже видели реакцию нескольких [спортивных] федераций, и я сам считаю, что насилию, убийствам и разрушениям не место на Олимпийских играх. Удручает, что такие решения принимаются в критические моменты войны в Украине", – добавил он.

Латвии стоит подумать о бойкоте Олимпиады, если решение МОК не будет отменено, сказал президент Латвии Эдгар Ринкевичс. "Мне было бы очень сложно представить украинских и латвийских спортсменов, соревнующимися на Олимпиаде (с россиянами. – Ред.)", – сказал он.

При этом, напомнил Ринкевичс, такое решение должно приниматься правительством и спортивным сообществом каждого государства и быть скоординировано со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские страны, которые также недовольны сложившейся ситуацией.

8 декабря исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешил российским и беларуским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже, но только под нейтральным флагом.

Временно исполняющий обязанности министра спорта Матвей Бидный заявил, что решение МОК безответственно.

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