Олимпиада – не место для агрессоров: политики отреагировали на решение МОК
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его коллеги из Литвы Габриэлюс Ландсбергис и из Эстонии Маргус Цакхна, а также министр обороны Эстонии Ханно Певкур раскритиковали решение МОК допустить к участию в Олимпийских играх спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе.
Кулеба считает, что "МОК дал России зеленый свет на использование Олимпийских игр в качестве оружия".
"Кремль будет использовать каждого российского и беларуского спортсмена в качестве оружия в своей пропагандистской войне. Я призываю всех партнеров решительно осудить это позорное решение, подрывающее олимпийские принципы", – заявил министр.
Глава МИД Литвы Ландсбергис написал, что "Россия записывает в свою геноцидную армию даже спортсменов и женщин".
"Это не "нейтральность", это против всего, за что должны выступать участники Олимпиад", – считает он.
"Абсолютно неправильно и неуместно ставить сражающихся за свободу спортсменов Украины и других стран в ситуацию, когда они либо соревнуются со спортсменами из страны-агрессора, либо отказываются от Олимпиады. Место агрессора не на Олимпиаде", – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Глава Эстонского МИД Маргус Цакхна добавил, что "разрешение российским спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом не смоет кровь с их рук".
- Сегодня исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешил российским и беларуским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже, но только под нейтральным флагом.
- Временно исполняющий обязанности министра спорта Матвей Бидный заявил, что решение МОК – безответственное.