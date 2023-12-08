Олимпиада – не место для агрессоров: политики отреагировали на решение МОК
Габриэлюс Ландсбергис и Дмитрий Кулеба (Фото - Twitter Dmytro Kuleba)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его коллеги из Литвы Габриэлюс Ландсбергис и из Эстонии Маргус Цакхна, а также министр обороны Эстонии Ханно Певкур раскритиковали решение МОК допустить к участию в Олимпийских играх спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе.   

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Кулеба считает, что "МОК дал России зеленый свет на использование Олимпийских игр в качестве оружия".

"Кремль будет использовать каждого российского и беларуского спортсмена в качестве оружия в своей пропагандистской войне. Я призываю всех партнеров решительно осудить это позорное решение, подрывающее олимпийские принципы", – заявил министр.

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Глава МИД Литвы Ландсбергис написал, что "Россия записывает в свою геноцидную армию даже спортсменов и женщин".

"Это не "нейтральность", это против всего, за что должны выступать участники Олимпиад", – считает он.   

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"Абсолютно неправильно и неуместно ставить сражающихся за свободу спортсменов Украины и других стран в ситуацию, когда они либо соревнуются со спортсменами из страны-агрессора, либо отказываются от Олимпиады. Место агрессора не на Олимпиаде", – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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Глава Эстонского МИД Маргус Цакхна добавил, что "разрешение российским спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом не смоет кровь с их рук".

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  • Сегодня исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешил российским и беларуским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже, но только под нейтральным флагом. 
  • Временно исполняющий обязанности министра спорта Матвей Бидный заявил, что решение МОК – безответственное.
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