Олимпиада – не место для агрессоров: политики отреагировали на решение МОК

Министры Украины, Литвы и Эстонии раскритиковали решение МОК допустить к участию в Олимпиаде спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе

Габриэлюс Ландсбергис и Дмитрий Кулеба (Фото - Twitter Dmytro Kuleba)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его коллеги из Литвы Габриэлюс Ландсбергис и из Эстонии Маргус Цакхна, а также министр обороны Эстонии Ханно Певкур раскритиковали решение МОК допустить к участию в Олимпийских играх спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе.

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Кулеба считает, что "МОК дал России зеленый свет на использование Олимпийских игр в качестве оружия".

"Кремль будет использовать каждого российского и беларуского спортсмена в качестве оружия в своей пропагандистской войне. Я призываю всех партнеров решительно осудить это позорное решение, подрывающее олимпийские принципы", – заявил министр.

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Глава МИД Литвы Ландсбергис написал, что "Россия записывает в свою геноцидную армию даже спортсменов и женщин".

"Это не "нейтральность", это против всего, за что должны выступать участники Олимпиад", – считает он.

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"Абсолютно неправильно и неуместно ставить сражающихся за свободу спортсменов Украины и других стран в ситуацию, когда они либо соревнуются со спортсменами из страны-агрессора, либо отказываются от Олимпиады. Место агрессора не на Олимпиаде", – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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Глава Эстонского МИД Маргус Цакхна добавил, что "разрешение российским спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом не смоет кровь с их рук".