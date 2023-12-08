Олімпіада – не місце для агресорів: політики відреагували на рішення МОК
Глава МЗС України Дмитро Кулеба, його колеги з Литви Габріелюс Ландсбергіс та з Естонії Маргус Тсакхна, а також міністр оборони Естонії Ганно Певкур розкритикували рішення МОК допустити до участі в Олімпійських іграх спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі.
Кулеба вважає, що "МОК дав Росії зелене світло на використання Олімпійських ігор як зброї".
"Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи", – заявив міністр.
Глава МЗС Литви Ландсбергіс написав, що "Росія записує до своєї геноцидної армії навіть спортсменів і жінок".
"Це не "нейтральність", це проти всього, за що мають виступати учасники Олімпіад", – вважає він.
"Абсолютно неправильно і недоречно ставити спортсменів України та інших країн, які воюють за свободу, в ситуацію, коли вони або змагаються зі спортсменами з країни-агресора, або відмовляються від Олімпіади. Місце агресора не на Олімпіаді", – заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.
Глава Естонського МЗС Маргус Тсахкна додав, що "дозвіл російським спортсменам брати участь в Олімпіаді під нейтральним прапором не змиє кров із їхніх рук".
- Сьогодні виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі, але лише під нейтральним прапором.
- Тимчасовий виконувач обов'язків міністра спорту Матвій Бідний заявив, що рішення МОК – безвідповідальне.