Олімпіада – не місце для агресорів: політики відреагували на рішення МОК

Міністри України, Литви та Естонії розкритикували рішення МОК допустити до участі в Олімпіаді спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі

Габріелюс Ландсбергіс та Дмитро Кулеба (Фото - Twitter Dmytro Kuleba)

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, його колеги з Литви Габріелюс Ландсбергіс та з Естонії Маргус Тсакхна, а також міністр оборони Естонії Ганно Певкур розкритикували рішення МОК допустити до участі в Олімпійських іграх спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі.

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Кулеба вважає, що "МОК дав Росії зелене світло на використання Олімпійських ігор як зброї".

"Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи", – заявив міністр.

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Глава МЗС Литви Ландсбергіс написав, що "Росія записує до своєї геноцидної армії навіть спортсменів і жінок".

"Це не "нейтральність", це проти всього, за що мають виступати учасники Олімпіад", – вважає він.

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"Абсолютно неправильно і недоречно ставити спортсменів України та інших країн, які воюють за свободу, в ситуацію, коли вони або змагаються зі спортсменами з країни-агресора, або відмовляються від Олімпіади. Місце агресора не на Олімпіаді", – заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.

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Глава Естонського МЗС Маргус Тсахкна додав, що "дозвіл російським спортсменам брати участь в Олімпіаді під нейтральним прапором не змиє кров із їхніх рук".

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