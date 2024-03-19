Президент МОК: Російські спортсмени не мають нести відповідальність за дії їхнього уряду

Томас Бах (Фото: IOC/Ian Jones)

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вважає, що російські спортсмени не мають нести відповідальність за дії свого уряду. В інтерв'ю французькому Le Monde він заявив, що "треба захищати російських атлетів, які не порушували Олімпійську хартію".

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"Спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Якщо вони підтримують ці дії – підпадають під санкції. Якщо цього не роблять – повинні користуватися своїми правами. Це принципи, якими ми керуємося", – сказав він.

За словами Баха, МОК дотримується "жорсткої лінії", коли доходить до покарання порушників Олімпійської хартії. Водночас спортивний функціонер вважає, що "потрібно захищати спортсменів, які її не порушували".

8 грудня 2023 року виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, але лише під нейтральним прапором.

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра спорту Матвій Бідний заявив, що рішення МОК є безвідповідальним.

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