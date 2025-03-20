Международный олимпийский комитет впервые возглавит женщина: что о ней известно

Кирсти Ковентри вступит в должность в июне этого года

Кирсти Ковентри (Фото: МОК)

Бывшая зимбабвийская пловчиха и олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри станет первой женщиной-президентом в истории Международного олимпийского комитета. Об этом говорится на официальном сайте МОК.

В четверг, 20 марта, на проходящей в Греции 144-й сессии в результате тайного голосования из семи кандидатов на восьмилетний срок президентом МОК была избрана 41-летняя Ковентри из Зимбабве.

Новая президент МОК вступит в должность после передачи полномочий 23 июня 2025 года. Ковентри сменит в должности президента Томаса Баха, который был избран в 2013 году и переизбран в 2021 году.

Избранная президент станет первой женщиной и первым представителем Африки в должности главы МОК.

Ковентри является членом МОК и министром спорта, искусства и отдыха в Зимбабве (с 2018 года). Кроме того, с 2017 до 2024 года она занимала должность вице-президента Международной федерации серфинга. Также она была членом исполкома и председателем комиссии спортсменов МОК.

Ковентри участвовала в пяти Олимпийских играх. С момента своего дебюта в Сиднее-2000 до последнего выступления в Рио-2016 она завоевала семь олимпийских медалей (две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую). Золото спортсменка завоевала на дистанции 200 метров на спине в Афинах-2004 и Пекине-2008.