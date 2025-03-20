Міжнародний олімпійський комітет вперше очолить жінка: що про неї відомо

Кірсті Ковентрі вступить на посаду у червні цього року

Кірсті Ковентрі (Фото: МОК)

Колишня зімбабвійська плавчиня й олімпійська чемпіонка Кірсті Ковентрі стане першою жінкою-президенткою в історії Міжнародного олімпійського комітету. Про це йдеться на офіційному сайті МОК.

У четвер, 20 березня, на 144-й сесії, що проходить у Греції, в результаті таємного голосування із семи кандидатів на восьмирічний термін президенткою МОК було обрано 41-річну Ковентрі із Зімбабве.

Нова президентка МОК вступить на посаду після передання повноважень 23 червня 2025 року. Ковентрі змінить на посаді президента Томаса Баха, якого було обрано 2013 року і переобрано 2021 року.

Обрана президентка стане першою жінкою та першою представницею Африки на посаді очільника МОК.

Ковентрі є членкинею МОК та міністеркою спорту, мистецтва та відпочинку в Зімбабве (з 2018 року). Крім того, з 2017 до 2024 року вона обіймала посаду віцепрезидентки Міжнародної федерації серфінгу. Також вона була членкинею виконкому та головою комісії спортсменів МОК.

Ковентрі брала участь у п'яти Олімпійських іграх. З моменту свого дебюту в Сіднеї-2000 до останнього виступу в Ріо-2016 вона виборола сім олімпійських медалей (дві золоті, чотири срібні та одну бронзову). Золото спортсменка здобула на дистанції 200 метрів на спині в Афінах-2004 та Пекіні-2008.