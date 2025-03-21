Обрана президентка МОК хоче повернути Росію на Олімпійські ігри

Кірсті Ковентрі бачить "непослідовність", коли "виділяють Росію, в той час, як на її власному континенті відбуваються конфлікти"

Кірсті Ковентрі (Фото: ЕРА/NIKITAS KOTSIARIS)

Обрана президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі в інтерв'ю Sky News заявила, що виступає проти заборони на участь росіян в Олімпіаді. Вона зазначила, що планує розпочати переговори про потенційне повернення громадян країни-агресора до ігор.

На запитання, чи виступає вона проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через конфлікти, Ковентрі відповіла ствердно: "Я проти, але я думаю, що потрібно враховувати кожну ситуацію".

Вона зазначила, що бачить "непослідовність", коли "виділяють Росію, тоді як на її власному континенті відбуваються конфлікти".

"Що я хотіла б зробити, то це створити робочу групу, яка б спробувала розробити певну політику і деякі керівні принципи, які ми як рух могли б використовувати для ухвалення рішень, коли нас втягують у конфлікти", – додала вона.

Ковентрі вважає, що усі спортсмени мають бути представленими на Олімпійських іграх.

"Як ми забезпечимо, щоб усі спортсмени мали можливість приїхати на Олімпійські ігри? Наша відповідальність також полягає в тому, щоб переконатися, що всі спортсмени перебувають у безпеці і що ми захищаємо і підтримуємо їх під час Олімпійських ігор. Тож є хороший баланс. Але, зрештою, я думаю, що для нашого руху найкраще, щоб усі спортсмени були представлені", – підсумувала майбутня президентка МОК.

Ковентрі вступить на посаду після передання повноважень 23 червня 2025 року. Вона змінить на посаді президента Томаса Баха, якого було обрано 2013 року і переобрано 2021 року.