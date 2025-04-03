УЕФА почтила память экс-игрока сборной РФ, которого ликвидировали Силы обороны – Tribuna

Бывший игрок сборной РФ Алексей Бугаев был ликвидирован в 2024 году после того, как он пошел воевать против Украины

Александер Чеферин (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

На заседании УЕФА в Белграде было принято решение почтить память всех футболистов, тренеров и судей, ушедших из жизни в 2024 году. Среди них упомянули и россиянина Алексея Бугаева, которого в прошлом году ликвидировали Силы обороны, пишет специализированное издание Tribuna.

Отмечается, что президент УЕФА Александер Чеферин предложил почтить минутой молчания всех футболистов и тренеров, умерших в 2024 году. Из имен, которые высвечивались на экране, появился бывший игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев. В прошлом году его ликвидировали ВСУ.

Фото: Tribuna

По данным российских пропагандистских медиа, Бугаев пошел воевать после того, как в сентябре 2024 года был приговорен к девяти с половиной годам колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков.

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