УЄФА вшанувала пам'ять ексгравця збірної РФ, якого торік ліквідували Сили оборони – Tribuna

Колишнього гравця збірної РФ Олексія Бугаєва ліквідували у 2024 році після того, як він пішов воювати проти України

Александер Чеферін (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

На засіданні УЄФА в Белграді було ухвалено рішення вшанувати пам'ять усіх футболістів, тренерів і суддів, які пішли з життя у 2024 році. Серед них згадали й росіянина Олексія Бугаєва, якого торік ліквідували Сили оборони, пише спеціалізоване видання Tribuna.

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Зазначається, що президент УЄФА Александер Чеферін запропонував вшанувати хвилиною мовчання усіх футболістів та тренерів, які померли у 2024 році. З-поміж імен, які висвічувалися на екрані, з'явився колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв. Торік його ліквідували ЗСУ.

Фото: Tribuna

За даними російських пропагандистських медіа, Бугаєв пішов воювати після того, як у вересні 2024 року був засуджений до дев'яти з половиною років колонії суворого режиму за спробу збуту наркотиків.

Серед українців УЄФА вшанувало колишнього тренера збірної Михайла Фоменка, а також тренерів Анатолія Конькова, Володимира Лазаренка та арбітра Андрія Щепотьєва.

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