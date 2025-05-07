Байден: Трамп тисне на Україну у спробі утихомирити Путіна. Це безглуздо

За словами експрезидента США, Путін не буде задоволений, навіть якщо Україна поступиться йому землею

Джо Байден (Фото: EPA)

Колишній президент США Джо Байден звинуватив нинішнього американського лідера Дональда Трампа у тому, що той тисне на Україну у питанні передання територій Росії для умиротворення Кремля. Таку заяву він зробив в інтерв'ю BBC.

За словами Байдена, російський диктатор Володимир Путін вважає Україну частиною Росії. І будь-хто, хто думає, що він зупиниться після того, як Київ поступиться територією в межах мирної угоди, "просто дурний".

"Я просто не розумію, як люди думають, що якщо ми дозволимо диктатору, бандиту, вирішити, що він збирається захопити значні ділянки землі, які йому не належать, то це його задовольнить. Я не зовсім розумію", – сказав експрезидент.

Він також заявив, що стурбований погіршенням відносин між США та Європою при Трампі. Це, на думку Байдена, змінить сучасну історію світу.

"Це сучасна політика умиротворення... Європа втратить впевненість у впевненості та лідерстві Америки", – сказав він.