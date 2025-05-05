Трамп: Амбіції Путіна значно згасли
Президент США Дональд Трамп вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну доведеться відмовитися від планів захопити всю Україну після його втручання, а амбіції Путіна "значною мірою згасли". Про це Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News.
На думку американського президента, Росію не задовольняє та частина української території, яка зараз знаходиться під її контролем.
"Росія не хоче тієї смуги, яку має зараз. Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз боролися за всю Україну. Росії доведеться відмовитися від планів захопити усію Україну", – сказав Трамп.
На уточнювальне запитання журналістки, чи правильно він розуміє Путіна, президент пообіцяв дати відповідь "приблизно через місяць або через два тижні".
"Можу сказати вам ось що: його амбіції значною мірою згасли, коли він побачив, що це я тепер очолюю обвинувачення", – сказав Трамп.
Президент США також розповів, що лідери Євросоюзу неодноразово просили його зателефонувати Путіну, адже той "не відповідає на їхні дзвінки".
Він також поскаржився, що попередник, 46-й президент США Джо Байден жодного разу за три роки російсько-української війни не телефонував російському диктатору в той час, як "вся спадщина України розривається на шматки".
"Всі ці тисячі солдатів, сотні, мільйони солдатів гинуть, і люди, не тільки солдати. Люди гинуть у містах і містечках, і вся спадщина цієї країни розривається на шматки. Знаєте, шпилі, ці прекрасні шпилі, найкрасивіші у світі? Майже 95% з них лежать уламками, всі розбиті й, як сумно, валяються по всій землі, бо їх розстріляли. Це справді погана ситуація. І він [Путін] не отримав жодного дзвінка від Байдена", – заявив Трамп.
Наостанок чинний президент США традиційно наголосив, що за його президентства повномасштабна війна в Україні не почалась і "не було жодного шансу, що він [Путін] туди б пішов", якби Трамп переміг у 2020 році.
Раніше в інтерв'ю Трамп припустив, що "може, неможливо" досягнути припинення війни через ненависть між Україною та РФ, але водночас він вважає, що є "дуже хороші шанси".
- 1 травня держсекретар Рубіо заявив, що Трамп має ухвалити рішення, скільки ще часу американська сторона має присвятити завершенню війни РФ проти України.
- 2 травня речниця Держдепу повторила позицію США, що країна продовжує бути посередником у переговорах, але залишить цю роль, якщо не буде прогресу.