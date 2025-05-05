Трамп: Амбіції Путіна значно згасли

Дональд Трамп (Фото – Shawn Thew / EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну доведеться відмовитися від планів захопити всю Україну після його втручання, а амбіції Путіна "значною мірою згасли". Про це Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News.

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На думку американського президента, Росію не задовольняє та частина української території, яка зараз знаходиться під її контролем.

"Росія не хоче тієї смуги, яку має зараз. Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз боролися за всю Україну. Росії доведеться відмовитися від планів захопити усію Україну", – сказав Трамп.

На уточнювальне запитання журналістки, чи правильно він розуміє Путіна, президент пообіцяв дати відповідь "приблизно через місяць або через два тижні".

"Можу сказати вам ось що: його амбіції значною мірою згасли, коли він побачив, що це я тепер очолюю обвинувачення", – сказав Трамп.

Президент США також розповів, що лідери Євросоюзу неодноразово просили його зателефонувати Путіну, адже той "не відповідає на їхні дзвінки".

Він також поскаржився, що попередник, 46-й президент США Джо Байден жодного разу за три роки російсько-української війни не телефонував російському диктатору в той час, як "вся спадщина України розривається на шматки".

"Всі ці тисячі солдатів, сотні, мільйони солдатів гинуть, і люди, не тільки солдати. Люди гинуть у містах і містечках, і вся спадщина цієї країни розривається на шматки. Знаєте, шпилі, ці прекрасні шпилі, найкрасивіші у світі? Майже 95% з них лежать уламками, всі розбиті й, як сумно, валяються по всій землі, бо їх розстріляли. Це справді погана ситуація. І він [Путін] не отримав жодного дзвінка від Байдена", – заявив Трамп.

Наостанок чинний президент США традиційно наголосив, що за його президентства повномасштабна війна в Україні не почалась і "не було жодного шансу, що він [Путін] туди б пішов", якби Трамп переміг у 2020 році.

Раніше в інтерв'ю Трамп припустив, що "може, неможливо" досягнути припинення війни через ненависть між Україною та РФ, але водночас він вважає, що є "дуже хороші шанси".