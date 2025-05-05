Трамп: Амбиции Путина значительно угасли

Дональд Трамп (Фото – Shawn Thew / EPA)

Президент США Дональд Трамп считает, что российскому диктатору Владимиру Путину придется отказаться от планов захватить всю Украину после его вмешательства, а амбиции Путина "в значительной степени угасли". Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.

По мнению американского президента, Россию не удовлетворяет та часть украинской территории, которая сейчас находится под ее контролем.

"Россия не хочет той полосы, которая есть сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сейчас боролись за всю Украину. России придется отказаться от планов захватить всю Украину", – сказал Трамп.

На уточняющий вопрос журналистки, правильно ли он понимает Путина, президент пообещал дать ответ "приблизительно через месяц или через две недели".

"Могу сказать вам вот что: его амбиции в значительной степени угасли, когда он увидел, что это я теперь возглавляю обвинения", – сказал Трамп.

Президент США также рассказал, что лидеры Евросоюза неоднократно просили его позвонить Путину, ведь тот "не отвечает на их звонки".

Он также посетовал, что предшественник, 46-й президент США Джо Байден ни разу за три года российско-украинской войны не звонил российскому диктатору в то время, как "все наследие Украины разрывается в клочья".

"Все эти тысячи солдат, сотни, миллионы солдат гибнут, и люди, не только солдаты. Люди гибнут в городах и городках, и все наследие этой страны разрывается в клочья. Знаете, шпили, эти прекрасные шпили, самые красивые в мире? Почти 95% из них лежат обломками, все разбиты, и, так грустно, валяются по всей земле, потому что их расстреляли. Это действительно плохая ситуация. И он [Путин] не получил ни одного звонка от Байдена", – заявил Трамп.

В заключение действующий президент США традиционно подчеркнул, что при его президентстве полномасштабная война в Украине не началась и "не было никакого шанса, что он [Путин] туда бы пошел", если бы Трамп победил в 2020 году.

Ранее в интервью Трамп предположил , что "может, невозможно" достичь прекращения войны из-за ненависти между Украиной и РФ, но в то же время он считает, что существуют "очень хорошие шансы".