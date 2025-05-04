"Из-за ненависти". Трамп предположил, что достичь мира "невозможно", но верит в успех
Президент США Дональд Трамп предположил, что "может быть, невозможно" достичь прекращения войны из-за ненависти между Украиной и РФ, но в то же время он считает, что есть "очень хорошие шансы". Об этом политик рассказал в интервью телеканалу NBC News.
Журналистка спросила Трампа, сколько времени он дает Киеву и Москве на переговоры, прежде чем он выйдет из этого процесса.
"Ну, придет время, когда я скажу: "Ладно, продолжайте. Продолжайте быть глупыми и продолжайте воевать". [...] Иногда я приближаюсь к этому, а потом случаются положительные вещи, понимаете? Так что я надеюсь, что это [достижение мира] будет осуществлено", – ответил президент США.
Интервьюер уточнила, что для политика является "красной линией" и в какой момент он скажет, что США выходят из переговоров.
"Ну, вы узнаете. Я имею в виду, что наступит время, когда я могу сказать это... Может, это невозможно [достичь мира]. Существует огромная ненависть, чтобы вы понимали. Мы говорим об огромной ненависти между этими двумя мужчинами [Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным] и между, знаете, некоторыми солдатами, откровенно говоря. Между генералами. Они ожесточенно воюют уже три года", – рассказал Трамп.
В то же время он считает, что "у нас есть очень хорошие шансы" закончить войну.
Ведущая уточнила у президента, прекратят ли США оказывать Украине военную помощь и разведданные, если он выйдет из переговоров.
Трамп заявил, что не хочет говорить об этом сейчас: "Слишком рано об этом заявлять. Я не хочу вступать в этот спор".
1 мая госсекретарь Рубио заявил, что Трамп должен принять решение, сколько еще времени американская сторона должна посвятить завершению войны РФ против Украины.
- 2 мая спикер Госдепа повторила позицию США, что страна продолжает быть посредником в переговорах, но оставит эту роль, если не будет прогресса.