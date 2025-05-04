"Из-за ненависти". Трамп предположил, что достичь мира "невозможно", но верит в успех

Президент США говорит о ненависти между Зеленским и диктатором Путиным, между военными Украины и России после трех лет полномасштабной войны

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп предположил, что "может быть, невозможно" достичь прекращения войны из-за ненависти между Украиной и РФ, но в то же время он считает, что есть "очень хорошие шансы". Об этом политик рассказал в интервью телеканалу NBC News.

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Журналистка спросила Трампа, сколько времени он дает Киеву и Москве на переговоры, прежде чем он выйдет из этого процесса.

"Ну, придет время, когда я скажу: "Ладно, продолжайте. Продолжайте быть глупыми и продолжайте воевать". [...] Иногда я приближаюсь к этому, а потом случаются положительные вещи, понимаете? Так что я надеюсь, что это [достижение мира] будет осуществлено", – ответил президент США.

Интервьюер уточнила, что для политика является "красной линией" и в какой момент он скажет, что США выходят из переговоров.

"Ну, вы узнаете. Я имею в виду, что наступит время, когда я могу сказать это... Может, это невозможно [достичь мира]. Существует огромная ненависть, чтобы вы понимали. Мы говорим об огромной ненависти между этими двумя мужчинами [Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным] и между, знаете, некоторыми солдатами, откровенно говоря. Между генералами. Они ожесточенно воюют уже три года", – рассказал Трамп.

В то же время он считает, что "у нас есть очень хорошие шансы" закончить войну.

Ведущая уточнила у президента, прекратят ли США оказывать Украине военную помощь и разведданные, если он выйдет из переговоров.

Трамп заявил, что не хочет говорить об этом сейчас: "Слишком рано об этом заявлять. Я не хочу вступать в этот спор".