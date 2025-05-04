"Через ненависть". Трамп припустив, що досягти миру "неможливо", але вірить в успіх

Президент США каже про ненависть між Зеленським та диктатором Путіним, між військовими України та Росії після трьох років повномасштабної війни

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп припустив, що "може, неможливо" досягнути припинення війни через ненависть між Україною та РФ, але водночас він вважає, що є "дуже хороші шанси". Про це політик розповів в інтерв'ю телеканалу NBC News.

Журналістка запитала Трампа, скільки часу він дає Києву та Москві на переговори, перш ніж він вийде з цього процесу.

"Ну, настане час, коли я скажу: "Гаразд, продовжуйте. Продовжуйте бути дурними й продовжуйте воювати". [...] Іноді я наближаюсь до цього, а потім трапляються позитивні речі, розумієте? Тож я сподіваюся, що це [досягнення миру] буде здійснено", – відповів президент США.

Інтерв'юєрка уточнила, що для політика є "червоною лінією" й у який момент він скаже, що США виходять із переговорів.

"Ну, ви дізнаєтесь. Я маю на увазі, що настане час, коли я можу сказати це... Може, це неможливо [досягти миру]. Існує величезна ненависть, щоб ви розуміли. Ми говоримо про величезну ненависть між цими двома чоловіками [Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним] і між, знаєте, деякими солдатами, відверто кажучи. Між генералами. Вони запекло воюють вже три роки", – розповів Трамп.

Водночас він вважає, що "у нас є дуже хороші шанси" закінчити війну.

Ведуча уточнила у президента, чи припинять США надавати Україні військову допомогу та розвіддані, якщо він вийде з переговорів.

Трамп заявив, що не хоче говорити про це зараз: "Занадто рано про це казати. Я не хочу вступати в цю суперечку".