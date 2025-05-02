Джей Ді Венс: Ми знаходимося у точці, де Росія й Україна мають припинити боротьбу

Віцепрезидент США впевнений, що без втручання Трампа російсько-українська війна "ніколи не припиниться"

Джей Ді Венс і Дональд Трамп (Фото: ALLISON DINNER/ EPA)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що наразі Україна та Росія перебувають у точці, коли російсько-українська війна має закінчитися. Цьому, на його думку, сприяють мирні пропозиції США й укладення угоди про надра між Україною та Штатами. Але остаточне рішення ухвалюватимуть Україна та РФ. Про це він розповів в інтерв'ю Fox News.

"Ми підготували мирні пропозиції. Ми уклали угоду про мінерали. Я думаю, ми знаходимося у точці, де вони [Росія й Україна] мусять сказати, що ми закінчили із боротьбою", – заявив він.

Венс визнав, що Україна є жертвою агресії, але висловив думку, що їй варто погодитися на припинення вогню заради збереження життя людей.

"Українці, звичайно, дуже розлючені, що до них вторглися. Але чи збираємося ми продовжувати втрачати тисячі й тисячі солдатів за кілька кілометрів території?" – спитав він.

На думку віцепрезидента США, жодна людина, окрім Трампа, не змогла б укласти мирну угоду у російсько-української війни.

"Я справді не вірю, що будь-хто з восьми мільярдів людей зміг би укласти цю угоду", – сказав він, підкресливши, що сама по собі війна в Україні "нікуди не піде" й "не припиниться ніколи".

Одночасно він наголосив, що остаточне рішення мають ухвалити Україна та Росія.

"Росіяни й українці мають зробити останній крок. Тепер кожна сторона знає, які умови миру в інших, то їм належить дійти до угоди та припинити цей жорстокий конфлікт", – заявив Венс, додавши, що все ж таки налаштований "оптимістично".