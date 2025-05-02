Джей Ді Венс: Ми знаходимося у точці, де Росія й Україна мають припинити боротьбу
Джей Ді Венс і Дональд Трамп (Фото: ALLISON DINNER/ EPA)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що наразі Україна та Росія перебувають у точці, коли російсько-українська війна має закінчитися. Цьому, на його думку, сприяють мирні пропозиції США й укладення угоди про надра між Україною та Штатами. Але остаточне рішення ухвалюватимуть Україна та РФ. Про це він розповів в інтерв'ю Fox News.

"Ми підготували мирні пропозиції. Ми уклали угоду про мінерали. Я думаю, ми знаходимося у точці, де вони [Росія й Україна] мусять сказати, що ми закінчили із боротьбою", – заявив він.

Венс визнав, що Україна є жертвою агресії, але висловив думку, що їй варто погодитися на припинення вогню заради збереження життя людей.

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"Українці, звичайно, дуже розлючені, що до них вторглися. Але чи збираємося ми продовжувати втрачати тисячі й тисячі солдатів за кілька кілометрів території?" – спитав він.

На думку віцепрезидента США, жодна людина, окрім Трампа, не змогла б укласти мирну угоду у російсько-української війни.

"Я справді не вірю, що будь-хто з восьми мільярдів людей зміг би укласти цю угоду", – сказав він, підкресливши, що сама по собі війна в Україні "нікуди не піде" й "не припиниться ніколи".

Одночасно він наголосив, що остаточне рішення мають ухвалити Україна та Росія.

"Росіяни й українці мають зробити останній крок. Тепер кожна сторона знає, які умови миру в інших, то їм належить дійти до угоди та припинити цей жорстокий конфлікт", – заявив Венс, додавши, що все ж таки налаштований "оптимістично".

  • 23 квітня Венс заявив, що Сполучені Штати передали "дуже чітку пропозицію" Росії й Україні щодо мирної угоди, яка передбачала б обмін територіями та заморожування конфлікту на нинішніх лініях бойових дій. У разі відмови США виходять із мирного процесу.
  • Пізніше він повідомляв, що дипломатія має скоротити "велику прірву" між позиціями Росії й України у питанні врегулювання війни.
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