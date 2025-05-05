Трамп відреагував на "триденне перемир'я" Путіна: Це багато, якщо згадати, з чого ми починали

Президент США нарікає, що Байден не говорив з диктатором три роки

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що "триденне перемир'я", оголошене диктатором Володимиром Путіним, "не звучить, як щось значне, але це багато", враховуючи те, з чого починала нова американська адміністрація. Про це голова держави розповів журналістам під час заходу у Білому домі.

На думку президента США, його країна "пройшла довгий шлях" у мирному врегулюванні, й, "можливо, щось станеться".

"Але сподіваюся, що це відбудеться. Як ви знаєте, президент Путін щойно (28 квітня. – Ред.) оголосив про триденне припинення вогню, яке не звучить, як щось значне, але це багато, якщо ви знаєте, з чого ми починали, адже у нас був президент [Джо Байден], який три роки не розмовляв з Путіним", – заявив Трамп.

Раніше, у день оголошення Путіним "перемир'я", речниця Білого дому Каролін Лівітт наголошувала, що Трамп хоче постійного, а не тимчасового припинення вогню.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Байден, як і більшість західних лідерів, припинив контакти з Путіним. Тоді як, з поверненням до влади, Трамп вивів диктатора з дипломатичної ізоляції.