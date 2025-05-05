Трамп відреагував на "триденне перемир'я" Путіна: Це багато, якщо згадати, з чого ми починали
Президент США Дональд Трамп заявив, що "триденне перемир'я", оголошене диктатором Володимиром Путіним, "не звучить, як щось значне, але це багато", враховуючи те, з чого починала нова американська адміністрація. Про це голова держави розповів журналістам під час заходу у Білому домі.
На думку президента США, його країна "пройшла довгий шлях" у мирному врегулюванні, й, "можливо, щось станеться".
"Але сподіваюся, що це відбудеться. Як ви знаєте, президент Путін щойно (28 квітня. – Ред.) оголосив про триденне припинення вогню, яке не звучить, як щось значне, але це багато, якщо ви знаєте, з чого ми починали, адже у нас був президент [Джо Байден], який три роки не розмовляв з Путіним", – заявив Трамп.
Раніше, у день оголошення Путіним "перемир'я", речниця Білого дому Каролін Лівітт наголошувала, що Трамп хоче постійного, а не тимчасового припинення вогню.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ Байден, як і більшість західних лідерів, припинив контакти з Путіним. Тоді як, з поверненням до влади, Трамп вивів диктатора з дипломатичної ізоляції.
Президент Зеленський відмовився від заявленого Путіним триденного "перемир'я" на роковини закінчення Другої світової у Європі, оскільки Україна, наполягає на 30-денному припиненню вогню. Зеленський зазначав, що Україна не гарантуватиме безпеку тим політикам, які поїдуть до Москви на 9 травня, оскільки РФ може здійснити провокації.
- Дані, отримані LIGA.net від ЗСУ, свідчать, що попри оголошене Путіним "Великоднє перемир'я" кількість боїв у квітні не знизилася – навпаки, їх побільшало проти березня, коли ніякого "припинення вогню" взагалі не було.