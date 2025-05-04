Зеленський про запропоноване РФ перемир'я на 9 травня: Це цинізм найвищого рівня

Президент вкотре нагадав, що Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette/EPA)

Президент Володимир Зеленський назвав "цинізмом найвищого рівня" запропоноване Росією триденне перемир'я з нагоди російського дня перемоги та знову наголосив, що Україна згодна на припинення вогню з будь-якої дати, але тривалістю 30 днів. Про це він написав у Telegram.

За словами Зеленського, за тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.

"Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня", – написав президент.

Зеленський вкотре заявив, що Україні потрібне "реальне припинення вогню".

"Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день", – написав він.

Раніше Зеленський пояснив, чому відкинув пропозицію Путіна щодо триденного "перемир’я". Президент вважає, що трьох днів недостатньо для побудови планів щодо закінчення війни.