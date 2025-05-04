Зеленский о предложенном РФ перемирии на 9 мая: Это цинизм высочайшего уровня

Президент в очередной раз напомнил, что Украина готова к тишине с любого дня, но не менее чем на месяц

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette/EPA)

Президент Владимир Зеленский назвал "цинизмом высочайшего уровня" предложенное Россией трехдневное перемирие по случаю российского дня победы и вновь подчеркнул, что Украина согласна на прекращение огня с любой даты, но продолжительностью 30 дней. Об этом он написал в Telegram.

По словам Зеленского, за неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов.

"Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня", – написал президент.

Зеленский в очередной раз заявил, что Украине нужно "реальное прекращение огня".

"Украина готова к тишине с любого дня, но по меньшей мере на месяц, чтобы покончить с войной. Если тишина, то каждый день, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день", – написал он.

Ранее Зеленский объяснил, почему отверг предложение Путина относительно трехдневного "перемирия". Президент считает, что трех дней недостаточно для построения планов по окончании войны.