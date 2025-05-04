Зеленский о предложенном РФ перемирии на 9 мая: Это цинизм высочайшего уровня
Президент Владимир Зеленский назвал "цинизмом высочайшего уровня" предложенное Россией трехдневное перемирие по случаю российского дня победы и вновь подчеркнул, что Украина согласна на прекращение огня с любой даты, но продолжительностью 30 дней. Об этом он написал в Telegram.
По словам Зеленского, за неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов.
"Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня", – написал президент.
Зеленский в очередной раз заявил, что Украине нужно "реальное прекращение огня".
"Украина готова к тишине с любого дня, но по меньшей мере на месяц, чтобы покончить с войной. Если тишина, то каждый день, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день", – написал он.
Ранее Зеленский объяснил, почему отверг предложение Путина относительно трехдневного "перемирия". Президент считает, что трех дней недостаточно для построения планов по окончании войны.
- 28 апреля 2025 года в Кремле заявили, что Путин объявил о "перемирии" с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
- Сибига заявил, что, если Россия действительно хочет завершить войну, она должна немедленно прекратить огонь, а не ждать до 8 мая.
- Зеленский назвал предложение Путина очередной попыткой манипуляций. Он также призвал не ждать 8 мая.