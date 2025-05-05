Трамп поговорив з Ердоганом. Заявив, що хоче негайної співпраці щодо України

Американський президент заявив, що хоче негайно розпочати співпрацю з Туреччиною для завершення російсько-української війни

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. У TruthSocial він заявив, що "з нетерпінням" чекає на співпрацю у завершенні російсько-української війни.

"Я щойно мав дуже хорошу і продуктивну телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка стосувалася багатьох питань, включно з війною Росії/України, все, що стосується Сирії, Гази та багато іншого", – йдеться у повідомленні.

Трамп наголосив, що "з нетерпінням" чекає на співпрацю у справі припинення "безглуздої, але смертоносної війни між Росією та Україною".

Раніше президент США висловив думку, що амбіції російського диктатора Володимира Путіна щодо України "значно згасли", коли він втрутився у російсько-українську війну.