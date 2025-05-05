Трамп побеседовал с Эрдоганом. Заявил, что хочет немедленного сотрудничества по Украине

Американский президент заявил, что хочет немедленно начать сотрудничество с Турцией для завершения российско-украинской войны

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В TruthSocial он заявил, что "с нетерпением" ждет сотрудничества в завершении российско-украинской войны.

"Я только что имел очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих вопросов, в том числе войну России/Украины, все, что касается Сирии, Газы и многое другое", – говорится в сообщении.

Трамп подчеркнул, что "с нетерпением" ждет сотрудничества по прекращению "бессмысленной, но смертоносной войны между Россией и Украиной".

Ранее президент США выразил мнение, что амбиции российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины "значительно угасли", когда он вмешался в российско-украинскую войну.