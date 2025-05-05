Фаворит выборов президента Румынии объяснил нежелание помогать Украине, вспомнив Трампа

Джордже Симион заявил, что Румыния и другие страны Европы якобы устали от российско-украинской войны и ее нужно завершить

Джордже Симион (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Победитель первого тура президентских выборов президента Румынии Джордж Симион, выступающий против военной помощи Украине, выразил надежду, что "мирные инициативы" американского лидера Дональда Трампа сработают. Его цитирует DW.

Симиона спросили, почему он выступает против военной помощи Украине, если та – соседка Румынии.

"Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Помощь оружием обеим сторонам [конфликта] – это невыгодно Германии, Франции, Румынии, Польше", – ответил он.

Кандидат в президенты Румынии отметил, что его и другие страны Европы "очень пострадали от этой войны", и им нужен мир, к "которому также стремится администрация Трампа".

"Мы должны надеяться и молиться, чтобы мирные инициативы Дональда Трампа сработали", – сказал политик.

Отвечая на вопрос, что он думает об украинцах, погибающих от российских обстрелов, Симион повторил: "Мы должны закончить эту войну".