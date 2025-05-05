Фаворит выборов президента Румынии объяснил нежелание помогать Украине, вспомнив Трампа
Победитель первого тура президентских выборов президента Румынии Джордж Симион, выступающий против военной помощи Украине, выразил надежду, что "мирные инициативы" американского лидера Дональда Трампа сработают. Его цитирует DW.
Симиона спросили, почему он выступает против военной помощи Украине, если та – соседка Румынии.
"Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Помощь оружием обеим сторонам [конфликта] – это невыгодно Германии, Франции, Румынии, Польше", – ответил он.
Кандидат в президенты Румынии отметил, что его и другие страны Европы "очень пострадали от этой войны", и им нужен мир, к "которому также стремится администрация Трампа".
"Мы должны надеяться и молиться, чтобы мирные инициативы Дональда Трампа сработали", – сказал политик.
Отвечая на вопрос, что он думает об украинцах, погибающих от российских обстрелов, Симион повторил: "Мы должны закончить эту войну".
- В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, что должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов были отменены и назначены повторным голосованием.
- 9 марта 2025 года ЦИК Румынии запретил Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах. Джорджеску и Симион являются политическими союзниками.
- 5 мая завершился подсчет голосов в первом туре президентских выборов, по результатам которого во второй тур выходят Симион и независимый кандидат Никушор Дан. Второй тур выборов запланирован на 18 мая.