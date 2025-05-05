Фаворит виборів президента Румунії пояснив небажання допомагати Україні, згадавши Трампа
Переможець першого туру президентських виборів президента Румунії Джордже Сіміон, який виступає проти військової допомоги Україні, висловив сподівання, що "мирні ініціативи" американського лідера Дональда Трампа спрацюють. Його цитує DW.
Сіміона запитали, чому він виступає проти військової допомоги Україні, якщо та – сусідка Румунії.
"Ми сказали, що будемо сприяти миру, і ми бачимо єдине розв'язання в деескалації цього конфлікту. Допомога зброєю обом сторонам [конфлікту] – це невигідно Німеччині, Франції, Румунії, Польщі", – відповів він.
Кандидат у президенти Румунії зазначив, що його й інші країни Європи "дуже постраждали від цієї війни", і їм потрібен мир, "якого також прагне адміністрація Трампа".
"Ми повинні сподіватися та молитися, щоб мирні ініціативи Дональда Трампа спрацювали", – сказав політик.
Відповідаючи на запитання, що він думає про українців, які гинуть від російських обстрілів, Сіміон повторив: "Ми маємо закінчити цю війну".
- У листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- Проте у грудні Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску. Після цього результати першого туру виборів скасували й призначили повторне голосування.
- 9 березня 2025-го ЦВК Румунії заборонила Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах. Джорджеску та Сіміон є політичними союзниками.
- 5 травня закінчився підрахунок голосів у першому турі президентських виборів, за результатами якого у другий тур виходять Сіміон і незалежний кандидат Нікушор Дан. Другий тур виборів заплановано на 18 травня.