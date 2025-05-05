Фаворит виборів президента Румунії пояснив небажання допомагати Україні, згадавши Трампа

Джордже Сіміон заявив, що Румунія й інші країни Європи нібито втомилися від російсько-української війни і її потрібно завершити

Джордже Сіміон (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Переможець першого туру президентських виборів президента Румунії Джордже Сіміон, який виступає проти військової допомоги Україні, висловив сподівання, що "мирні ініціативи" американського лідера Дональда Трампа спрацюють. Його цитує DW.

Сіміона запитали, чому він виступає проти військової допомоги Україні, якщо та – сусідка Румунії.

"Ми сказали, що будемо сприяти миру, і ми бачимо єдине розв'язання в деескалації цього конфлікту. Допомога зброєю обом сторонам [конфлікту] – це невигідно Німеччині, Франції, Румунії, Польщі", – відповів він.

Кандидат у президенти Румунії зазначив, що його й інші країни Європи "дуже постраждали від цієї війни", і їм потрібен мир, "якого також прагне адміністрація Трампа".

"Ми повинні сподіватися та молитися, щоб мирні ініціативи Дональда Трампа спрацювали", – сказав політик.

Відповідаючи на запитання, що він думає про українців, які гинуть від російських обстрілів, Сіміон повторив: "Ми маємо закінчити цю війну".