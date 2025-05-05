У другий тур виборів президента Румунії вийшов проукраїнський Дан
У Румунії закінчився підрахунок голосів у першому турі голосування на виборах президента, за результатами якого у другий тур виходять кандидат від ультраправого "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан. Такі дані опублікував вебсайт Preșența.roaep.ro, який повідомляє результати виборів в режимі реального часу.
Згідно із підрахунком 100% протоколів, Сіміон отримав 40,96 % голосів (за нього проголосували 3 862 404 виборців), Дан – 20,99 % (1 979 711 виборців).
Третій результат отримав кандидат від чинної влади Джордж Антонеску із 20,07 % (1 892 925 виборців).
Дан є чинним мером Бухареста, який обійняв цю посаду у 2020 році. Він має прозахідну позицію та підтримує Україну у російсько-українській війні.
Другий тур виборів заплановано на 18 травня.
- У листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- Проте у грудні Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску. Після цього результати першого туру виборів скасували й призначили повторне голосування.
- 9 березня ЦВК Румунії заборонила Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах. Джорджеску та Сіміон є політичними союзниками.
- 4 травня у день виборів Сіміон заявив, що у разі своєї перемоги він надасть керівну посаду проросійському соратнику Джорджеску.