У другий тур виборів президента Румунії вийшов проукраїнський Дан

Нікусор Дан (Фото: BOGDAN CRISTEL/EPA)

У Румунії закінчився підрахунок голосів у першому турі голосування на виборах президента, за результатами якого у другий тур виходять кандидат від ультраправого "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан. Такі дані опублікував вебсайт Preșența.roaep.ro, який повідомляє результати виборів в режимі реального часу.

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Згідно із підрахунком 100% протоколів, Сіміон отримав 40,96 % голосів (за нього проголосували 3 862 404 виборців), Дан – 20,99 % (1 979 711 виборців).

Третій результат отримав кандидат від чинної влади Джордж Антонеску із 20,07 % (1 892 925 виборців).

Дан є чинним мером Бухареста, який обійняв цю посаду у 2020 році. Він має прозахідну позицію та підтримує Україну у російсько-українській війні.

Другий тур виборів заплановано на 18 травня.