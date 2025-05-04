Лідер румунських виборів обіцяє повернути проросійського Джорджеску до влади

Келін Джорджеску та Джордже Сіміон (Фото: Robert Ghement / EPA)

Лідер президентських перегонів у Румунії Джордже Сіміон заявив, що у разі своєї перемоги він надасть керівну посаду своєму проросійському соратнику Келіну Джорджеску, якому заборонили брати участь у цих виборах. Слова Сіміона передає агенція Reuters.

"Є декілька шляхів, за допомогою яких, якщо румунський народ захоче, пан Джорджеску може опинитися в керівництві [держави], і ми це використаємо", – заявив політик.

За словами Сіміона, для цього "ми можемо сформувати більшість і призначити його [Джорджеску] прем'єр-міністром", також серед варіантів є проведення дострокових парламентських виборів або референдуму.

Перебіг виборів у Румунії У першому турі перемагає ультраправий кандидат Сіміон з близько 40% голосів. Він виступає проти надання військової допомоги Україні, критикує керівництво Євросоюзу, заперечує загрозу Росії для НАТО та підтримує Трампа. За друге місце борються кандидат правлячої коаліції Антонеску та мер Бухаресту Дан, які мають проукраїнську позицію.

У Румунії президент висуває кандидатуру прем'єра, але рішення про його призначення ухвалює парламент. Голова держави не може законно втручатися у спроби сформувати правлячу парламентську більшість.

Також Reuters називає малоймовірним варіант з достроковим голосуванням.

Останні парламентські вибори у Румунії відбулись 1 грудня 2024 року. На них партія Сіміона "Альянс за об'єднання Румунів" та дві інші праворадикальні сили отримали близько 35% й не увійшли до складу правлячої коаліції.

Попри це, пише медіа, перспектива формування уряду на чолі з Джорджеску може занепокоїти інвесторів, оскільки радикальний політик неодноразово заявляв, що виступає за націоналізацію та преференції для румунських компаній.