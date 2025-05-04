На виборах у Румунії перемагає ультраправий кандидат
У першому турі президентських виборів у Румунії перемагає ультраправий кандидат Джордже Сіміон з близько 40%, свідчать дані Центральної виборчої комісії країни після опрацювання 87,90% протоколів. Екзитполи також кажуть про перемогу цього кандидата, але з меншим відривом.
За даними ЦВК, Сіміон має 40,21%, за друге місце борються кандидат правлячої коаліції Крін Антонеску з 21,19% та Нікусор Дан, незалежний кандидат, мер столиці Румунії Бухаресту, який має 19,22%.
ОНОВЛЕНО о 00:00. Опрацьовано 95,96% протоколів: Сіміон має 39,98%, Антонеску та Дан майже зрівнялися – 20,85% проти 20,34%.
Напередодні румунський телеканал Antena 3 CNN опублікував результати опитувань. Сіміон має 33,3%, Антонеску – 22,8%, а Дан – 21%, заявляє агенція CURS станом на 21:00 (у Румунії зараз такий же часовий пояс, що й в Україні).
Avangarde на 20:00 повідомляв, що Сіміон має 30% підтримки, далі йдуть Антонесу та Дан з однаковим результатом у 23%.
Що румунські кандидати казали про Україну?
Фаворит перегонів Сіміон виступає проти надання військової допомоги Україні та критикує керівництво Євросоюзу. Водночас він підтримує президента США Дональда Трампа. Напередодні виборів він заявляв, що Росія "не є серйозною загрозою для НАТО".
Антонеску має більш проукраїнську позицію: у разі своєї перемоги політик обіцяв продовжувати підтримувати Україну "логістично та політично", але водночас він проти надсилання румунських миротворців.
Дан також виступає за продовження підтримки України.
"Я хочу підкреслити, що війна в Україні має вирішальне значення для безпеки Румунії та Молдови", – заявляв політик в інтерв'ю агенції Reuters.
Наступний тур виборів має відбутися 18 травня.
- У листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- Проте у грудні Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску. Після цього результати першого туру виборів скасували й призначили повторне голосування.
- 9 березня ЦВК Румунії заборонила Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах. Джорджеску та Сіміон є політичними союзниками.
- 2 травня адміністрація президента США Трампа надіслала високопоставленого посадовця до Румунії для спостереження за суперечливими президентськими виборами.