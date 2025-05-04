На виборах у Румунії перемагає ультраправий кандидат

За місце у другому турі борються політики з проукраїнською позицією

Джордже Сіміон (Фото: Robert Ghement / EPA)

У першому турі президентських виборів у Румунії перемагає ультраправий кандидат Джордже Сіміон з близько 40%, свідчать дані Центральної виборчої комісії країни після опрацювання 87,90% протоколів. Екзитполи також кажуть про перемогу цього кандидата, але з меншим відривом.

За даними ЦВК, Сіміон має 40,21%, за друге місце борються кандидат правлячої коаліції Крін Антонеску з 21,19% та Нікусор Дан, незалежний кандидат, мер столиці Румунії Бухаресту, який має 19,22%.

ОНОВЛЕНО о 00:00. Опрацьовано 95,96% протоколів: Сіміон має 39,98%, Антонеску та Дан майже зрівнялися – 20,85% проти 20,34%.

Напередодні румунський телеканал Antena 3 CNN опублікував результати опитувань. Сіміон має 33,3%, Антонеску – 22,8%, а Дан – 21%, заявляє агенція CURS станом на 21:00 (у Румунії зараз такий же часовий пояс, що й в Україні).

Avangarde на 20:00 повідомляв, що Сіміон має 30% підтримки, далі йдуть Антонесу та Дан з однаковим результатом у 23%.

Що румунські кандидати казали про Україну?

Фаворит перегонів Сіміон виступає проти надання військової допомоги Україні та критикує керівництво Євросоюзу. Водночас він підтримує президента США Дональда Трампа. Напередодні виборів він заявляв, що Росія "не є серйозною загрозою для НАТО".

Антонеску має більш проукраїнську позицію: у разі своєї перемоги політик обіцяв продовжувати підтримувати Україну "логістично та політично", але водночас він проти надсилання румунських миротворців.

Крін Антонеску (Фото: Robert Ghement / EPA)

Дан також виступає за продовження підтримки України.

"Я хочу підкреслити, що війна в Україні має вирішальне значення для безпеки Румунії та Молдови", – заявляв політик в інтерв'ю агенції Reuters.

Нікусор Дан (Фото: Robert Ghement / EPA)

Наступний тур виборів має відбутися 18 травня.